ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından da Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NELER OLMUŞTU

O dönem çıkan haberlerde de birçok kez yer alan olayda binbir surat dolandırıcı aranıyor başlığı ile duyurulan dolandırıcının sık sık yüz şeklini değiştirdiği öne sürülmüştü. Yine o yıllarda bankanın, dolandırılan mevduat sahiplerine ödeme yapmayacağını duyurması üzerine 39 mağdur genel müdür ve yardımcılarını savcılığa şikayet etmişti. Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan suç duyurusuyla ortaya çıkan dolandırıcılık olayı ise iddiaya göre şöyle yaşanmıştı.

BANKA MÜDÜRÜ

Elbeyi Alemdağ, bankada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Esenyurt Şubesi Müdür Yardımcısı oldu. Hızla terfi eden Alemdağ, Bayrampaşa Şubesi Müdürü olarak atandı. Tanıyanların son derece kibar bulduğu, odasındaki plaket ve beratlarla göz dolduran Alemdağ, güven verdiği müşterilerinin işlemleriyle bizzat ilgilendi. Aralarında eşinin akrabalarının da bulunduğu, çoğu yurtdışında yaşayan müşterilerinin bazılarına yüksek faiz vaat eden, bir kısmını yatırım fonlarına yönlendiren Alemdağ, iddiaya göre ilk açığını İngiltere'de yaşayan bir gurbetçinin, acil paraya ihtiyacı olduğunu belirterek Alemdağ'ın yanına gitmesiyle verdi.