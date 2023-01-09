19 yıllık firari bankacı emekli maaşını çekerken yakayı ele verdi.
İstanbul'da 2003 yılında özel bir bankanın Esenyurt ve Bayrampaşa şubelerinde müdürlük yapan Elbeyi Alemdağ ilgili ve güven veren tavırlarıyla gönlünü kazandığı müşterilerinin hepsini tek tek dolandırmıştı.
İddiaya göre bankaya para yatırmak isteyen müşterilere kağıt imzalattığı sırada araya boş dekontlar koyup onları da imzalatıyor.
Müşterilerin hesabına geçen parayı kısa bir süre sonra çekiyordu. Alemdağ bu yöntemle tam 39 müşterisini 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlin dolandırmıştı. İngiltere'de yaşayan bir gurbetçinin parasını çekmek için gittiğinde hesabının boş olduğunu görünce oyunu ortaya çıkan dolandırıcı müdür o gün hesabına geçirdiği paralarla sırra kadem basmıştı.
EMEKLİ MAAŞINI ÇEKERKEN YAKALANDI
Sabah'taki habere göre o günden bu tarafa aranan binbir surat dolandırıcı Elbeyi Alemdağ hem çalıştığı bankayı mağdur etmiş hem de 39 kişiden milyonlarca dolar almıştı. Aradan geçen yıllara rağmen şüphelini yakalanamaması üzerine ekipler yeniden bir çalışma başlattı.