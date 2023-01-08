Marmara Denizi'nde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahil bandında üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin cesedi bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Marmara Denizi'nde hareketsiz bir kadının olduğu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.