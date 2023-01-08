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    • Yaşam
    • 09.01.2023 06:59
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    • 09.01.2023 06:59
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    Marmara Denizi'nde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar’a ait olduğu tespit edildi.

    AJANSLAR
    Denizde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahil bandında üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin cesedi bulundu.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
    Marmara Denizi'nde hareketsiz bir kadının olduğu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

    Kimlik tespiti yapan polis ekipleri, cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR
    Polis ekiplerince olay yerinde yapılan gerekli incelemenin ardından, Kayar'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Marmara Denizi'nde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
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