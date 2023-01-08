Bakan Mahmut Özer'den okullarda ücretsiz yemek açıklaması: 5 milyonun üzerine çıkacak





'ÇIRAK VE KALFA SAYISI 1,5 MİLYON OLACAK'

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısının 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştığını kaydeden Özer, gelecek yıl için bu sayının 1 milyon 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması kapsamında tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynağı hazırlayarak öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını belirterek, "2023 yılında 200 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtmayı hedefliyoruz" dedi.



Bakan Özer, aktif olarak kullanılmayan köy okullarını yeniden açarak köy yaşam merkezlerine dönüştürmeye başladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi: "2 bin 200 köy yaşam merkezi açıldı. Bu binalar ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürülerek aktif eğitim birimleri olarak kullanılması sağlandı ve bu okullarda farklı kuşakların aynı çatı altında eğitim alması sağlandı. 2023 yılında kullanılmayan tüm köy okullarını köy yaşam merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz."