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    Keman sanatçısı Gizem Yıldıran yaşamını yitirdi! Orkestra, 4 yıl için de 3 arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadı

    Keman sanatçısı Gizem Yıldıran, aylarca Beethoven’in Eroica bestesine çalıştı. Ancak konsere sayılı günler kala evinde rahatsızlandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Orkestra, 4 yıl için de 3 arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Acı beste

    Yürekleri yakan olay Bursa'da yaşandı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) keman sanatçılarından Gizem Yıldıran, kısa süre önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak 4 Ocak'ta tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölümünün ardından acı bir detaya ulaşıldı. Öyle ki Gizem, Beethoven'ın 35 yaşında tamamladığı 'Eroica' yani Cenaze Marşı senfonisini sahnelemeye hazırlanmıştı. Ancak konsere 2 gün kala hayata gözlerini kapadı. Dün, dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Konserin gerçekleştiği 5 Ocak tarihinde sahneye çıkan sanatçılar Gizem'in fotoğrafının önüne kırmızı karanfil bıraktı. Eroica'yı genç sanatçı için çaldı. Konser öncesinde konuşan BBDSO Müdürü Umut Çanakçı, "Çok üzgünüz. 9 yıldır, Gizem ile birlikte çalışıyorduk, gidişi çok ani oldu. Bu gece Gizem için çalacağız, eminim bizi duyacaktır" ifadesini kullandı.



    YÜREK YAKAN DETAY
    Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın viyola sanatçısı Bertugan Albayrak, 2019'da kalp krizi geçirdi. 2020'nin ekim ayında ise keman sanatçısı Beril Akçabozan hayatını kaybetti. Son olarak Gizem Yıldıran'ın ölümü, orkestrayı derinden etkiledi.



    RONALDO-3 MESSI-2
    Portekizli futbolcu Ronaldo, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yıllık 173 milyon sterline Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'la sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki sporcunun salı günü gerçekleşen imza töreni tüm futbol sevenleri heyecanlandırdı. Öyle ki Riyad'daki Mrsool Park Stadyumu'nda düzenlenen töreninin tüm dünyada 40 kanalda 3 milyar kişinin izlediği ortaya çıktı. Futbol efsanesi Ronaldo, böylece en büyük rakibi Messi'ye gol attı! Çünkü Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in zaferiyle sonuçlanan Dünya Kupası finalinin izlenme sayısı 2 milyarda kaldı.



        EVİMİZE NEFES OLSUN!
        Bartın Amasra'daki maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 42 madenciden biri olan 27 yaşındaki Şaban Yıldırım, geride 5 aylık hamile eşi ve hiç göremediği ikiz bebeklerini bıraktı. 24 yaşındaki Sena Sıla Yıldırım, Bilkent Şehir Hastanesi'nde, doğmadan yetim kalan tek yumurta ikizleri Nefes ve Deniz'i kucağına aldı. Bebekleri Deniz ve Nefes'in isimlerine eşiyle birlikte karar verdiğini belirten Sena Sıla Yıldırım, "Tüp bebek tedavisine başlarken mucize bir şekilde, doğal yolla tek yumurta ikizlerine hamile olduğumu öğrendik. Eylül ayında isimlerine karar vermiştik, Nefes'i evimize bir 'nefes' olsun, Deniz'i ise eşimle hep deniz kenarında buluştuğumuz için koymuştuk" dedi. Yıldırım şöyle konuştu: Evlatlarım için bundan sonra da güçlü olmaya devam edeceğim. Kızlarım da küçücükler ama çok güçlüler. Solunum sıkıntılarını da atlatmak üzereler, her şey yolunda gidiyor. Kızlarıma bol bol babalarını anlatacağım, fotoğraflarını göstereceğim."



        GELİN ERKEK ÇIKTI
        Aydın Karacasu'dan gelen haber, Türkiye'yi şoke etti! Buna göre eşiyle anlaşmazlık yaşayan Ceyhun B., İlkim adlı kadınla evlenmeye karar verdi. Ancak resmi olarak boşanmadığı için aile arasında düğün düzenlendi. İddiaya göre tören sırasında iki aile arasında ortam gerildi! Taraflar karakola gitti. İşte bu sırada şoke eden bir olay gerçekleşti. Öyle ki gelinlik giyen İlkim'in erkek olduğu ve gerçek adının da Muzaffer K. olduğu belirlendi! Skandalın ortaya çıkmasıyla Muzaffer K. ve damat Ceyhun B., ilçeden ayrılarak izini kaybettirdi. İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaşması dikkat çekti.



        YÜZDE YÜZ DEHŞET
        İstanbul'da iki çocuk annesi Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar'dan boşandı. Ancak eşini taciz eden Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Karara rağmen eski eşini rahat bırakmadı. Önceki gün de yolunu kesip yüzüne kimyasal madde attı. Aksoy, "Beni öldürecek" diyerek ağladı.



            BİR TALİHLİYE 322 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 322 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 359'ar, 8 bilenler 250'şer, 7 bilenler 47'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

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            128 milyar dolar iftirası atarken dolarları götürmüş
            Haberler Yaşam Keman sanatçısı Gizem Yıldıran yaşamını yitirdi! Orkestra, 4 yıl için de 3 arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadı
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