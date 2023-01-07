Keman sanatçısı Gizem Yıldıran yaşamını yitirdi! Orkestra, 4 yıl için de 3 arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadı





EVİMİZE NEFES OLSUN!

Bartın Amasra'daki maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 42 madenciden biri olan 27 yaşındaki Şaban Yıldırım, geride 5 aylık hamile eşi ve hiç göremediği ikiz bebeklerini bıraktı. 24 yaşındaki Sena Sıla Yıldırım, Bilkent Şehir Hastanesi'nde, doğmadan yetim kalan tek yumurta ikizleri Nefes ve Deniz'i kucağına aldı. Bebekleri Deniz ve Nefes'in isimlerine eşiyle birlikte karar verdiğini belirten Sena Sıla Yıldırım, "Tüp bebek tedavisine başlarken mucize bir şekilde, doğal yolla tek yumurta ikizlerine hamile olduğumu öğrendik. Eylül ayında isimlerine karar vermiştik, Nefes'i evimize bir 'nefes' olsun, Deniz'i ise eşimle hep deniz kenarında buluştuğumuz için koymuştuk" dedi. Yıldırım şöyle konuştu: Evlatlarım için bundan sonra da güçlü olmaya devam edeceğim. Kızlarım da küçücükler ama çok güçlüler. Solunum sıkıntılarını da atlatmak üzereler, her şey yolunda gidiyor. Kızlarıma bol bol babalarını anlatacağım, fotoğraflarını göstereceğim."