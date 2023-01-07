Keman sanatçısı Gizem Yıldıran yaşamını yitirdi! Orkestra, 4 yıl için de 3 arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadı

Yürekleri yakan olay Bursa'da yaşandı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) keman sanatçılarından Gizem Yıldıran, kısa süre önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak 4 Ocak'ta tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölümünün ardından acı bir detaya ulaşıldı. Öyle ki Gizem, Beethoven'ın 35 yaşında tamamladığı 'Eroica' yani Cenaze Marşı senfonisini sahnelemeye hazırlanmıştı. Ancak konsere 2 gün kala hayata gözlerini kapadı. Dün, dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Konserin gerçekleştiği 5 Ocak tarihinde sahneye çıkan sanatçılar Gizem'in fotoğrafının önüne kırmızı karanfil bıraktı. Eroica'yı genç sanatçı için çaldı. Konser öncesinde konuşan BBDSO Müdürü Umut Çanakçı, "Çok üzgünüz. 9 yıldır, Gizem ile birlikte çalışıyorduk, gidişi çok ani oldu. Bu gece Gizem için çalacağız, eminim bizi duyacaktır" ifadesini kullandı.
YÜREK YAKAN DETAY
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın viyola sanatçısı Bertugan Albayrak, 2019'da kalp krizi geçirdi. 2020'nin ekim ayında ise keman sanatçısı Beril Akçabozan hayatını kaybetti. Son olarak Gizem Yıldıran'ın ölümü, orkestrayı derinden etkiledi.
RONALDO-3 MESSI-2
Portekizli futbolcu Ronaldo, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yıllık 173 milyon sterline Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'la sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki sporcunun salı günü gerçekleşen imza töreni tüm futbol sevenleri heyecanlandırdı. Öyle ki Riyad'daki Mrsool Park Stadyumu'nda düzenlenen töreninin tüm dünyada 40 kanalda 3 milyar kişinin izlediği ortaya çıktı. Futbol efsanesi Ronaldo, böylece en büyük rakibi Messi'ye gol attı! Çünkü Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in zaferiyle sonuçlanan Dünya Kupası finalinin izlenme sayısı 2 milyarda kaldı.