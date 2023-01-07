Havalimanına giren tavşan ortalığı karıştırdı! Çok sayıda sefer yapılamadı

Pegasus Havayolları'nın PC1022 sefer sayılı Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19.13'te teker koydu. Airbus 320 Neo tipi uçağın pilotu, inişin hemen ardından pistte bir tavşan gördüklerini Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Bu sırada inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi. Bunun üzerine Türk Hava Yolları'nın TK7863 Urmia-İstanbul ile Pegasus Havayolları'nın PC 332 Budapeşteİstanbul seferini yapan uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. 4 dakika içinde olay yerine giden ekipler, uçağın ezdiği tavşanı pisten kaldırmasından sonra hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.



İŞTE O KONUŞMA...

Pilot ile hava trafik kontrolörü arasındaki o anlar, telsiz konuşmalarına da yansıdı. Pilot ve kontrolör arasında şu diyalog gerçekleşti:

PİLOT: 'Touchdown'da (uçağın inişi) bir tavşan ile karşılaştık. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

KULE: "Touchdown'da bir tavşan ile karşılaştık" dediniz doğru mudur?

PİLOT: Doğrudur, efendim. Teker koymayla birlikte altımızdan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

KULE: Teşekkür ederim. Sağ olun.