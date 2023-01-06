Mersin otogarında el bombası paniği! Ekipler alarma geçti





Görevlinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak terminale giriş ve çıkışları yasakladı. Kaçan kişinin çantalarını almak için tekrar otobüs terminaline gelmesiyle birlikte polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri x-ray cihazında bırakılan çantalarda ve terminal içinde arama ve inceleme yaptı.