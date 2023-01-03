Nazilli’deki patlamada ölü sayısı 8’e yükseldi: 15 yaşındaki Cennet hayata tutunamadı

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Patlamada yaralanan ve hakkında gözaltı kararı verilen tüpü değiştiren bayi sahibinin oğlu olan şüpheli M.G.B., Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyet güçleri tarafından hastaneden alınarak, Nazilli Adliyesi'ne götürüldü.