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    • Yaşam
    • 03.01.2023 19:59
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    • 03.01.2023 19:59
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    Nazilli’deki patlamada ölü sayısı 8’e yükseldi: 15 yaşındaki Cennet hayata tutunamadı

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde tüp değişimi sırasında çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybetti ve 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından tedavi altından ağır yaralı Cennet Yeldi, tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 5'e çıktı.

    AJANSLAR
    Nazilli’deki patlamadan günler sonra acı haber

    Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Cennet Yeldi yaşamını yitirdi.

    İZMİR'E SEVK EDİLDİ
    Altıntaş Mahallesi, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yeldi, restoranın ikinci katındaki pencereden son anda çıkmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu.

    Patlamada yaralananlardan 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Cennet Yeldi ise İzmir'e sevk edilmişti.

    İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olay günü tedavi altına alınan Cennet Yeldi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeldi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ
    Patlamada yaralanan ve hakkında gözaltı kararı verilen tüpü değiştiren bayi sahibinin oğlu olan şüpheli M.G.B., Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyet güçleri tarafından hastaneden alınarak, Nazilli Adliyesi'ne götürüldü.

        M.G.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olay ile ilgili tutuklu sayısı da 5'e yükseldi.

        Soruşturma çerçevesinde daha önce restoran sahibi L.Y., eşi F.Y., tüp bayii sahibi A.B. ve tüpün değişimine yardımcı olan H.P. tutuklanmıştı.

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