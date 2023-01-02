Ankara'da bariyerlere çarpıp alev alan otomobilin içinde sıkışan 18 yaşındaki Enes Şahin hayatını kaybetti.
BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA ALEV ALDI
Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı-Haymana yolu üzerindeki Oyaca mevkinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı.
18 YAŞINDAKİ ENES SIKIŞTI
Yaralı sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, yanında bulunan Enes Şahin araç içinde sıkıştı.
Fotoğraf: Enes Şahin
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak Enes Şahin hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.