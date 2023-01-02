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    • Yaşam
    • 02.01.2023 17:04
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    • 02.01.2023 17:20
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    Ankara'da acı olay: Alev topuna dönen araçta sıkışan Enes Şahin hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... Ankara'da acı bir olay yaşandı. Bariyerlere çarpan bir araç alev topuna döndü. Otomobilin içinde sıkışan 18 yaşındaki Enes Şahin hayatını kaybetti.

    DHA
    Alev topuna dönen araçta sıkıştı

    Ankara'da bariyerlere çarpıp alev alan otomobilin içinde sıkışan 18 yaşındaki Enes Şahin hayatını kaybetti.

    BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA ALEV ALDI
    Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı-Haymana yolu üzerindeki Oyaca mevkinde meydana geldi.

    Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı.

    18 YAŞINDAKİ ENES SIKIŞTI
    Yaralı sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, yanında bulunan Enes Şahin araç içinde sıkıştı.


    Fotoğraf: Enes Şahin

    İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak Enes Şahin hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

        Şahin'in cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Ankara'da acı olay: Alev topuna dönen araçta sıkışan Enes Şahin hayatını kaybetti
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