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    • Yaşam
    • 31.12.2022 23:47
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    • 31.12.2022 23:47
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    Sis nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı! Gelibolu-Lapseki feribot seferleri de aksadı

    Boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Bu gelişmenin ardından Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gelibolu-Lapseki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

    takvim.com.tr
    Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı!

    Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

    Akşam saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    Öte yandan, Gelibolu-Lapseki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.



    ARIZALANAN TEKNE KURTARILDI
    Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Gelibolu İskelesi'ne yanaştırıldı.

    Boğazda seyir yapan içinde 1 kişinin bulunduğu 8 metrelik özel teknenin makineleri, Gelibolu önlerinde arızalandı.



    Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

    Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Gelibolu İskelesi'ne yanaştırıldı.

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