Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.12.2022 18:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2022 22:58
    ABONE OL

    İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var: 4 kişi tutuklandı!

    Son dakika haberi! İzmir'in Bornova ilçesinde, 6 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi de tutuklandı. Öte yandan vinç faciasında ölen 6 işçinin kimlikleri tespit edildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    İzmir’de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var

    İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI
    İzmir'in Bornova ilçesinde, 6 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi, İş Güvenliği Sorumlusu Fikret Kamil Aydın ve vinç sahibi İrfan Kasırga, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 kişi de tutuklandı.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 şüphelinin hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.

    Kazaya ilişkin ön bilirkişi raporunun da savcılığa sunulduğu belirtildi.

    ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
    Gelen son bilgilere ölenlerin kimlikleri tespit edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada Ümit Kara (39), Aslan Akkaya (38), Ali Şükür Duru (41) ve Yıldırım Sarı'nın (38) hayatını kaybettiğini, vefat eden 2 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

    Köşger, yaralılar Mücahit Çiftçi (27) ve Hacı Kent'in (49), hayati riskinin bulunmadığını da bildirdi.

    İzmir'de kule vinç devrildi!

    KİMLİK TEŞHİSİ İÇİN DNA İNCELEMESİ
    Öte yandan ölenlerin kimlik teşhisi için aile ve yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

        Ailesince kimlik teşhisi yapılan ve yakınlarına teslim edilen Aslan Akkaya'nın cenazesinin, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. Vefat edenler arasında yer alan Baykal Gündüz ve Fesih Çiftçi'nin ise kimlik teşhis sürecinin devam ettiği öğrenildi.

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMADIĞI İDDİASI
        Cenazelerin teşhisi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen aileler ve avukatları gazetecilere açıklama yaptı.

        Olayda hayatını kaybeden Fesih Çiftçi'nin avukatı Mehmet Harun Elçi, olayın iş kazası olarak lanse edilmeye çalışıldığını ancak işverenin kusuru ve ihmali neticesinde gerçekleştiğini öne sürdü.

        Şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunan Elçi, kule vincin altında yaşam alanı olmaması gerektiğini söyledi.

        BORNOVA'DA VİNÇ KAZASI | VİDEO İZLE

        Fesih Çiftçi'nin kuzeni Emrah Siler, perişan durumda olduklarını belirterek, "Daha kaç can gidecek. Bugün 6 kişi yarın başka bir sayı. Para, hırs için bu yapılanlar yeter. O kadar çocuk yetim kaldı. Canımız yanıyor. Çoluk çocuk perişan olduk. Vinç devrilmese dahi, 30. kattan konteynerlerin üzerine küçük bir taş parçası düşse dahi yine ölümlü kaza olur. Vinç baştan başa bir hata." diye konuştu.

            Kazada hayatını kaybettiği belirtilen ancak kimlik teşhisi beklenen Eraslan Akkaya'nın yakını Meral Kılıç da "2 çocuğu yetim kaldı. Çocuklarının birisi ortaokula birisi kreşe gidiyor. Bu olayın sorumluları kim? Bunun sorumlusu 3 kişi olamaz. Arkada kalan çocukların bir geleceği yok. Böyle bir ölüm olmaz. Annesi orada komada, ben geldim. Buna bir çözüm bulun artık." diye konuştu.

            Olayda hayatını kaybeden Yıldırım Sarı'nın kuzeni Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında da kuzeniyle aynı konteynerde bulunduğu, vinç parçalarının Yıldırım Sarı'nın bulunduğu kısma düştüğü, Kenan Sarı'nın ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

            VİNÇ SÖKÜLÜYOR
            Kazanın meydana geldiği inşaattaki vincin söküm çalışmalarına da başlandı.

            Olay yerine getirilen iki vincin kullanıldığı söküm çalışmasında yıkılma riski nedeniyle Otogar Kavşağı ile Abdi İpekçi Kavşağı arasındaki yol, trafiğe kapatıldı.

            OLAY
            Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

            KAZANIN SEBEBİ RÜZGAR MI?
            Bornova Kaymakamı A Haber'e yaptığı açıklamada "Vinç kopması sonucu bir kaza yaşandı. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yükseltmeye çalışırken vinç kopuyor." ifadelerini kullandı.

            VİNÇ KAZASININ SEBEBİ RÜZGAR MI? | VİDEO İZLE

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İşte 200 MİLYON TL’nin sahibi!
            Haberler Yaşam İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var: 4 kişi tutuklandı!
                SON DAKİKA