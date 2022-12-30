İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var: 4 kişi tutuklandı!

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'in Bornova ilçesinde, 6 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi, İş Güvenliği Sorumlusu Fikret Kamil Aydın ve vinç sahibi İrfan Kasırga, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 kişi de tutuklandı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 şüphelinin hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.
Kazaya ilişkin ön bilirkişi raporunun da savcılığa sunulduğu belirtildi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Gelen son bilgilere ölenlerin kimlikleri tespit edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada Ümit Kara (39), Aslan Akkaya (38), Ali Şükür Duru (41) ve Yıldırım Sarı'nın (38) hayatını kaybettiğini, vefat eden 2 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.
Köşger, yaralılar Mücahit Çiftçi (27) ve Hacı Kent'in (49), hayati riskinin bulunmadığını da bildirdi.
KİMLİK TEŞHİSİ İÇİN DNA İNCELEMESİ
Öte yandan ölenlerin kimlik teşhisi için aile ve yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.