Kopenhag'dan İstanbul'a diş tedavisi olmaya gelen ikiz kardeşler kabusu yaşadı

Danimarkalı ikizler, diş tedavisi için geldikleri İstanbul'da kabusu yaşadı! Kopenhag'da hemşirelik yapan 37 yaşındaki ikizler A.N ve M.P, dişlerini yaptırma kararı aldı. Ülkelerinde tedavi pahalı alınca rotayı Türkiye'ye kırdı! 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikili anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yaptırdı. Ancak ağızlarında iltihap oluşunca başka bir klinik aramaya başladı. Kaldıkları oteldeki bir kişinin önerisiyle Zeytinburnu'nda Suriyeliler'e ait olduğu belirlenen kliniğin kapısını çaldı. Bir ay boyunca işlemlerin ardındanA.N'nin ağız yapısı bozulurken, MP.'nin diş etleri çekildi ve dişleri dökülmeye başladı!



'YEMEK BİLE YİYEMİYORUZ'

10 gün planladıkları tedavi için iki aydır İstanbul'da olan ikizler, iki kliniğe toplam 18 bin 566 euro harcadı! A.N "Dişlerimizi törpülediler, bir süre dişimiz olmadan gezdik. Yemek yiyemedik, 8 kilo kaybettik. Kız kardeşim ağzını bile kapatamıyor. 18 bin euro'dan fazla para harcadık. Bu paraya Danimarka'da kalıp bütün tedaviyi olabilirdik" ifadesini kullandı.



Diş tedavisi sonrası hayatının kabusa döndüğünü söyleyen M.P "Öncelikle sesim değişti, şu anda konuşurken bir tıslama oluşuyor. Çenemin şekli değişti. İnsanlara bakıp gülümseyemiyorum, yere bakarak geziyorum ya da maske takıyorum" diyerek dert yandı.



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