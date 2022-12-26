Fransa'da öldürülen Akın Genç'in cenazesini ailesi teslim aldı! Ağabey Aşkın Genç’in sözleri yürek yaktı





MUCİZENİN ADI: EYMEN

Konya'da yaşayan Seyfullah (35) ve Fatma Nur Dağlı (27), 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi. 4 yıl önce ilk evlatları Yusuf Eymen'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Doğumdan sonra 4,5 ay kadar kuvözde kalan Eymen, beyin kanaması geçirip, beyni su toplamaya başladı. Hemen ameliyata alınan bebeğe şant takılıp, yapay damar yerleştirildi. Bu ağır ameliyatı atlatan küçük çocuğa Serebral Palsi tanısı konuldu. Ailesinin 11 aylıkken götürdüğü Ankara'daki bir doktor, "Bu çocuk konuşamaz, göremez, duyamaz, yürüyemez, büyüdükçe kolunu bile kaldıramaz" dedi. O an için dünyaları başlarına yıkılan aile hiç yılmadı ve çocukları için büyük bir mücadele içine girdi. Seyfullah Dağlı, "Duyamaz denilen Yusuf Eymen şimdi duyup tepki veriyor, ailesini anlayabiliyor, kelimeler kullanıyor" dedi. Anne Fatma Nur Dağlı ise "Hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Tek isteğimiz Hindistan'da 3 seans şeklinde yapılan kök hücre nakli. Ancak maliyeti 1 milyon 200 bin TL" diye konuştu. TOLGA YANIK