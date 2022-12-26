Fransa'da öldürülen Akın Genç'in cenazesini ailesi teslim aldı! Ağabey Aşkın Genç’in sözleri yürek yaktı

Fransa'nın başkenti Paris'te doğan Akın Genç, daha 19 yaşındaydı. 15 Aralık'ta okuldan evine giderken kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Başına sıkılan tek kurşunla ağır yaralandı, kurtarılamadı. Fransız polisi, korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi işlemleri tamamlanan gencin cenazesi ise dün ailesi tarafından teslim alındı. Genç'in cenazesi, bugün Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Trabzon'da toprağa verileceği açıklandı. Acılı ağabey Aşkın Genç ise otopside çıkan sonucun bu hafta içinde kendilerine teslim edileceğini vurguladı. "Acımız tarifsiz. Kardeşim kalleşçe tek kurşunla vuruldu. Bu ölüm paşama yakışmadı. Katil hesabını mutlaka verecektir. Gerek Türkiye gerek Fransa polisi yoğun şekilde süreci ve soruşturmayı takip etmektedir" ifadesini kullandı.
'SİHA'NE GENÇ
Ankara'da yaşayan Alper Sarısan (39), evinin terasında Alpkuş ismini verdiği İHA yaptı! Tasarımını Yunanistan bile kopyaladı. Yeni hedefinin de insansız deniz aracı yapmak olduğunu açıklayan Sarısan, "Alpkuş'u test uçuşuna kadar ulaştırdık ve iyi bir uçuştan sonra indirdik. Boşalan atölyemde yine ülkemizde iyi bir noktaya getirilecek projeler yürütüp, belli bir şeyler çıkartmak için çalışmaya başladım" ifadesini kullandı.
BİRGİDİP GÖRÜN
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Dünyanın En İyi Köyleri'ni listeledi. İzmir'in Ödemiş İlçesi'ne bağlı Birgi Mahallesi de listeye girdi. Milattan önce 750'den bu yana yerleşim merkezi olan Birgi'nin Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerine ait izlerine dikkat çekildi. Köy sakinlerinden Ercüment Urgancı (62), "Birgi'nin dünyanın en iyi köyleri arasında yer alması bizi ayrıca sevindirdi. Bu durum hem iç hem de yabancı turizme katkı sunacaktır. Böyle yerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.