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    Fransa'da öldürülen Akın Genç'in cenazesini ailesi teslim aldı! Ağabey Aşkın Genç’in sözleri yürek yaktı

    Akın Genç, Paris’te silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Cenazesi dün ailesi tarafından teslim alındı. Ağabey Aşkın Genç’in sözleri yürek yaktı: Bu ölüm Paşa'ma hiç yakışmadı. Katili hesabını verecek. İşte sizler için derlediğimiz 26 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hesabını verecek

    Fransa'nın başkenti Paris'te doğan Akın Genç, daha 19 yaşındaydı. 15 Aralık'ta okuldan evine giderken kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Başına sıkılan tek kurşunla ağır yaralandı, kurtarılamadı. Fransız polisi, korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi işlemleri tamamlanan gencin cenazesi ise dün ailesi tarafından teslim alındı. Genç'in cenazesi, bugün Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Trabzon'da toprağa verileceği açıklandı. Acılı ağabey Aşkın Genç ise otopside çıkan sonucun bu hafta içinde kendilerine teslim edileceğini vurguladı. "Acımız tarifsiz. Kardeşim kalleşçe tek kurşunla vuruldu. Bu ölüm paşama yakışmadı. Katil hesabını mutlaka verecektir. Gerek Türkiye gerek Fransa polisi yoğun şekilde süreci ve soruşturmayı takip etmektedir" ifadesini kullandı.



    'SİHA'NE GENÇ
    Ankara'da yaşayan Alper Sarısan (39), evinin terasında Alpkuş ismini verdiği İHA yaptı! Tasarımını Yunanistan bile kopyaladı. Yeni hedefinin de insansız deniz aracı yapmak olduğunu açıklayan Sarısan, "Alpkuş'u test uçuşuna kadar ulaştırdık ve iyi bir uçuştan sonra indirdik. Boşalan atölyemde yine ülkemizde iyi bir noktaya getirilecek projeler yürütüp, belli bir şeyler çıkartmak için çalışmaya başladım" ifadesini kullandı.



    BİRGİDİP GÖRÜN
    Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Dünyanın En İyi Köyleri'ni listeledi. İzmir'in Ödemiş İlçesi'ne bağlı Birgi Mahallesi de listeye girdi. Milattan önce 750'den bu yana yerleşim merkezi olan Birgi'nin Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerine ait izlerine dikkat çekildi. Köy sakinlerinden Ercüment Urgancı (62), "Birgi'nin dünyanın en iyi köyleri arasında yer alması bizi ayrıca sevindirdi. Bu durum hem iç hem de yabancı turizme katkı sunacaktır. Böyle yerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.



        BESLEDİĞİ YILAN AVRUPA'YI SOKTU
        Terör örgütü PKK yandaşlarının Paris sokaklarını savaş alanına çevirmesi Avrupa'yı terör örgütlerine karşı uyaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın haklılığını bir kez daha kanıtladı. Erdoğan "'Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir" diye uyarmıştı. Paris'te aşırı sağcı Fransız Williams M., Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne baskın yaptı. Emine Kara, Şirin Aydın ve Abdurrahman Kızıl'a kurşun yağdırdı. PKK'lı olduğu iddia edilen bu kişilerin ölmesi üzerine, PKK yandaşları sokaklara çıktı. Irkçı saldırıyı bahane ederek Paris'te kaos yarattı. Sokaklarda barikatlar kurup arabaları yaktı. Kaldırım taşlarıyla camı çerçeveyi kırdı. Dükkanları yağmaladı. Güvenlik güçlerine saldırdı. 31 polis yaralandı. Olaylar, İngiltere'nin başkenti Londra'ya da sıçradı. Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ni hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi" açıklaması yaptı "Hala sessiz kalacak mısınız?" ifadesini kullandı...



        YEMEYE DOYMADI
        AP Başkan Yardımcısıyken Katar'dan rüşvet aldığı ortaya çıkan Yunan vekil Eva Kaili hapse atıldı. Ama parmaklıklar ardında bile konforlu hayat yaşadığı ortaya çıktı. Yunan gazetesi Ta Nea, Kaili'nin Noel menüsünü de paylaştı. Kaili'nin tercih ettiği yemeklerin hiç de mütevazı olmadığı anlaşıldı. Noel'i hapishanede kutlayan Kaili, başlangıç için kuşkonmaz çorbası aldı. Ana yemek olarak ise bezelye, havuç ve biber soslu hindiyi, tatlı olarak ise çikolatalı kek üzerine vanilyalı dondurma, krema ve sıcak eritilmiş çikolatayı kaşıkladı. Noel menüsünde alkol olmadığı belirtilirken, hapishane yönetiminin kadın mahkumların kantinden para karşılığında alışveriş yapmasına izin verdiği hatırlatıldı.



        VİCDANSIZLIK 'SMA'NI!
        Mardin'de kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şüpheli, 11 gün önce gece saatlerinde bir pastaneye girdi. Bir süre çekmeceleri talan etti. Bulduğu bir miktar parayı cebine indirdi. Tezgahın üzerinde bulunan ve 2 yaşındaki SMA hastası A.A için konulan bağış kumbarasını da çaldı. Sabah iş yerine gelen pastane sahibi hırsızlığı fark edip, şikayette bulundu. Polis, hırsızı bulmak için çalışma başlattı.



            MUCİZENİN ADI: EYMEN
            Konya'da yaşayan Seyfullah (35) ve Fatma Nur Dağlı (27), 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi. 4 yıl önce ilk evlatları Yusuf Eymen'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Doğumdan sonra 4,5 ay kadar kuvözde kalan Eymen, beyin kanaması geçirip, beyni su toplamaya başladı. Hemen ameliyata alınan bebeğe şant takılıp, yapay damar yerleştirildi. Bu ağır ameliyatı atlatan küçük çocuğa Serebral Palsi tanısı konuldu. Ailesinin 11 aylıkken götürdüğü Ankara'daki bir doktor, "Bu çocuk konuşamaz, göremez, duyamaz, yürüyemez, büyüdükçe kolunu bile kaldıramaz" dedi. O an için dünyaları başlarına yıkılan aile hiç yılmadı ve çocukları için büyük bir mücadele içine girdi. Seyfullah Dağlı, "Duyamaz denilen Yusuf Eymen şimdi duyup tepki veriyor, ailesini anlayabiliyor, kelimeler kullanıyor" dedi. Anne Fatma Nur Dağlı ise "Hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Tek isteğimiz Hindistan'da 3 seans şeklinde yapılan kök hücre nakli. Ancak maliyeti 1 milyon 200 bin TL" diye konuştu. TOLGA YANIK



            KÖR KURŞUN
            İstanbul Kağıthane'de dün caddeye araçlarıyla gelen bir grup, etrafa silahlarıyla ateş açtı. O esnada cadde üzerindeki bir işletmeden tatlı alıp öğrencilerine götürmek için camiye doğru yürüyen kuran kursu hocası Ramazan Arslan (25) ve bir kişi yaralandı. Seken mermilerden biri de 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin camından geçerek duvara saplandı. Hastaneye kaldırılan 2 kişiden Arslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



            IMEI İZDİHAMI
            Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekenler, yeni yılda daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için Dilucu Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan gibi yakın illerden Iğdır'a gelenler, izdihama neden oldu. Sınır kapısından 150 TL ödeyerek giriş çıkış yapanlar, gümrük çalışanlarını zor durumda bıraktı. Türkiye'ye tekrar giriş yapanlar, bu kez Vergi Dairesi veya postaneye giderek 2 bin 732 TL karşılığında cep telefonuna IMEI alarak kayıt altına aldırıyor. 2023 yılında IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL, yurt dışı çıkış harcının ise 300 lira olması bekleniyor.



                40 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 40 milyon 52 bin lira devretti. 5 bilenler 43 bin 411'er, 4 bilenler 855'er, 3 bilenler 40'ar, 2 bilenler 4'er lira ikramiye alacak.



                1.5 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 507 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 320'şer, 4+1 bilenler 431'er, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



                YÜREK YANGIN YERİ
                Alanya'da yaşayan üniversiteli Emine Karayılan, sabah kahvaltıya inmedi. Arkadaşları odasına gitti. Hareketsiz bedeniyle karşılaşınca 112'ye haber verdi. Ancak kalp krizi geçiren genç kızın öldüğü belirlendi.

                AKADEMİSYEN CİNAYETİ
                Ankara Çankaya'da bir restoranda aynı masada oturan iş adamı P.A ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olan G.Ç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Olay kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. P.A, belinden çıkardığı tabancasıyla G.Ç'ye bir el ateş etti. Boynundan vurulan G.Ç, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, G.Ç'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada P.A'yı gözaltına alındı.

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                Haberler Yaşam Fransa'da öldürülen Akın Genç'in cenazesini ailesi teslim aldı! Ağabey Aşkın Genç’in sözleri yürek yaktı
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