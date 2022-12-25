Silikonlarını küçültmek istemişti! Neda Farzadıfar'ın hayatı kabusa döndü

İranlı kadın, estetik merkezinde kabusu yaşadı! Soluğu adliyede aldı. 49 yaşındaki Neda Farzadıfar, İstanbul'a taşınmadan önce göğüslerine silikon taktırdı. Kısa süre önce de protezlerini küçültme kararı aldı. Eşinin Instagram üzerinden bulduğu bir tıp merkezinin kapısını çaldı. İddiaya göre Sultangazi'deki merkeze 60 bin TL ödeme yaptı. Ancak operasyondan sonra göğüsleri enfeksiyon kaptı ve göğüs uçları morardı! Bunun üzerine soluğu estetik yaptırdığı merkezde aldı. Tedavisine başlandı. Durumu düzeltmek için 15 farklı ameliyat daha yapıldı! İşlemlerin ardından göğüslerinin komple alınan Farzadıfar, merkeze dava açtı. Avukat Begüm Merve Açıkgöz, müvekkilini ameliyat eden doktorların birinin Türk, diğerinin ise Suriyeli olduğunu vurguladı. "Merkezi eski eşi önermiş! Ameliyattan sonra da merkeze ortak olmuş. Geçirdiği 15 ameliyat nedeniyle Neda Hanım'ın akciğer ve safra kesesi zarar görmüş" ifadesini kullandı.
YÜZ AKI KAHRAMAN- SAĞLIK
Maraş'ta yaşayan Muhammet Mustafa Karagün (18), bedensel engelli dünyaya geldi. Yalnızca koltuk değnekleriyle yürüyebildi. Ancak yüzmede rakipsizdi! 4 yıl önce başladığı yüzme sporunda 50 madalyayı göğüsledi. "En büyük hedefim dünya şampiyonluğuna katılmak. Onun için çok çalışıyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" dedi. Muhammet Mustafa Karagün 25 kez Türkiye madalyası aldı. "Sporla hayata tutunuyorum" açıklaması yaptı.
ELİNE SAĞLIK
Türk hekimleri destan yazdı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Derdiyok da bir ilki başardı. Geçtiğimiz aylarda 72 yaşındaki bir hastaya aynı anda akciğer ve gırtlak kanseri ameliyatı yaptı. Bu sefer de Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğer ve meme kanseri olan bir hastayı aynı anda ameliyat ederek Türk Tıp Tarihi'ne adını yazdırdı. Bir yıl içinde belirli tarihlerde yapılacak olan ameliyatı 2 saat içinde aynı anda yapmasına tebrik yağdı.