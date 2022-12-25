Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Silikonlarını küçültmek istemişti! Neda Farzadıfar'ın hayatı kabusa döndü

    Neda Farzadıfar, İran’dan İstanbul’a geldi. Silikonlarını küçültmek istedi. Ancak eşinin önerdiği tıp merkezi hayatını kabusa çevirdi. Enfeksiyon kaptı, göğüs uçlarını kaybetti! Durumu savcılığa bildirdi: 15 ameliyat geçirdim. Karaciğerim ve safram tükendi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Neda’n böyle oldu

    İranlı kadın, estetik merkezinde kabusu yaşadı! Soluğu adliyede aldı. 49 yaşındaki Neda Farzadıfar, İstanbul'a taşınmadan önce göğüslerine silikon taktırdı. Kısa süre önce de protezlerini küçültme kararı aldı. Eşinin Instagram üzerinden bulduğu bir tıp merkezinin kapısını çaldı. İddiaya göre Sultangazi'deki merkeze 60 bin TL ödeme yaptı. Ancak operasyondan sonra göğüsleri enfeksiyon kaptı ve göğüs uçları morardı! Bunun üzerine soluğu estetik yaptırdığı merkezde aldı. Tedavisine başlandı. Durumu düzeltmek için 15 farklı ameliyat daha yapıldı! İşlemlerin ardından göğüslerinin komple alınan Farzadıfar, merkeze dava açtı. Avukat Begüm Merve Açıkgöz, müvekkilini ameliyat eden doktorların birinin Türk, diğerinin ise Suriyeli olduğunu vurguladı. "Merkezi eski eşi önermiş! Ameliyattan sonra da merkeze ortak olmuş. Geçirdiği 15 ameliyat nedeniyle Neda Hanım'ın akciğer ve safra kesesi zarar görmüş" ifadesini kullandı.



    YÜZ AKI KAHRAMAN- SAĞLIK
    Maraş'ta yaşayan Muhammet Mustafa Karagün (18), bedensel engelli dünyaya geldi. Yalnızca koltuk değnekleriyle yürüyebildi. Ancak yüzmede rakipsizdi! 4 yıl önce başladığı yüzme sporunda 50 madalyayı göğüsledi. "En büyük hedefim dünya şampiyonluğuna katılmak. Onun için çok çalışıyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" dedi. Muhammet Mustafa Karagün 25 kez Türkiye madalyası aldı. "Sporla hayata tutunuyorum" açıklaması yaptı.



    ELİNE SAĞLIK
    Türk hekimleri destan yazdı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Derdiyok da bir ilki başardı. Geçtiğimiz aylarda 72 yaşındaki bir hastaya aynı anda akciğer ve gırtlak kanseri ameliyatı yaptı. Bu sefer de Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğer ve meme kanseri olan bir hastayı aynı anda ameliyat ederek Türk Tıp Tarihi'ne adını yazdırdı. Bir yıl içinde belirli tarihlerde yapılacak olan ameliyatı 2 saat içinde aynı anda yapmasına tebrik yağdı.



        AJANLARI YAKALIYO'RUS'
        Alman istihbarat birimi BND Başkanı Bruno Kahl'a en yakın isimlerden olan Carsten L., Rusya casusu suçlamasıyla tutuklandı. Federal Savcılık, BND operasyon direktörlerinden Carsten L.'nin, devlet sırları dahil birçok bilgiyi Rus istihbarat servisine ulaştırdığına vurgu yaptı. Adalet Bakanı Marco Buschmann "Şüpheler doğrulanırsa, Rus casusluğuna karşı önemli bir darbe vurulmuş olacak" ifadesini kullandı. BND'de başka Rus ajanlarının da olabileceği gerekçesiyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



        SALDIRGAN IRKÇI ÖLENLEN PKK'LI
        Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne aşırı sağcı Fransız Williams M. (69) silahlı saldırı düzenledi. Hayatını kaybedenlerin Kürt sanatçı Şirin Aydın, KCK'lı Emine Kara (Evin Goyi) ve Abdurrahman Kızıl olduğu kaydedildi. Kara'nın, 1990'da PKK'ya katıldığı, Irak ve Avrupa'da faaliyette bulunduğu öğrenildi. PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Şirin Aydın'ın (Mir Perwer) da 2017'de örgütteki faaliyetlerinden dolayı cezaevine girdiği de bildirildi.



        BÜYÜK SERV'ET'
        Türkiye'de 12 yaşında okulu bırakan Nusret Gökçe, bulaşıkçı olarak işe başladı. 27 yılda, et restoranları kralı olarak ülkemizi dünyaya tanıttı. 6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, İngiliz The Sun'ın manşetine de çıktı. Gazete Nusret'in arabalarını, uçağını, restoranlarını, hatta Maçka'da 36 bin sterline aldığı oteli bile haber yaptı. Meşhur tuz serpme gösterisine dikkat çekip ünlülerle olan ilişkilerini de hatırlattı. Servetinin 40 milyon sterlini aştığını, takipçi sayısının 50 milyon civarında olduğunu belirterek, en az bin sterline biftek sattığını anlattı. Mütevazı bir hayattan küresel bir restoran imparatorluğuna uzanan yoldaki başarısının, çok çalışmasına bağlı olduğu yorumlarını da yaptı.



            DRAMA BAK
            Datça'da mutsuz evliliğini sonlandıran Beste Drama (38), taksicilik yaparak geçimini sağlamaya başladı. Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Drama, M.G. ile tanıştı. Evlilik planları yapan çift, Cuma günü 22.00 sıralarında İskele Mahallesi'ne gitti. 2 çocuk annesi Beste Drama'nın bir süre önce boşandığı K.Y. ile erkek arkadaşı M.G. (30), telefonda tartışmaya başladı. Olayın ardından M.G., yanına Beste Drama'yı da alıp, K.Y. ile buluşmaya gitti. İkili arasında buluşma noktasında yine tartışma çıktı. Olayı kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için araya giren Drama, K.Y.'nin elindeki bıçakla, karnının sol tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Beste Drama'nın durumu ağır. Olayın ardından K.Y.'yi gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.



            ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ
            Ankara Çankaya'da Mehmet Eroğlu ile geçen yıl boşandığı Pelin Ceylan, markette karşılaştı. Çıkan tartışmada Eroğlu, yanındaki tabancayla sokakta Ceylan'a kurşun yağdırdı. Kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Taksiyle hastaneye götürülen Pelin Ceylan, yoğun bakıma alındı. Mehmet Eroğlu ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 3 kez cerrahi müdahale geçiren Ceylan, uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermedi. 2 gün önce de beyninde ödem oluştu. Hastanede 12 gündür yaşam savaşı veren Pelin Ceylan, dün akşam hayatını kaybetti.



            YİNE MAGANDA TERÖRÜ
            Trabzonspor-Fenerbahçe maçını stadyumdan izlemek için kent dışından gelenlerin de yer aldığı arkadaş grubu, eğlence amaçlı sahildeki barakada buluştu. M.C.A., tabancayla havaya ateş etti. Silahtan çıkan mermi, oturduğu tabureden kalkan Metehan Mutlu'nun /25) çene altına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mutlu, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Gruptan, üzerinde başka ruhsatlı silah ve boş şarjör bulunan 1 şüpheli ve havaya ateş açan M.C.A., gözaltına alındı.



                75 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 75 milyon 169 bin 802 lira devretti. 5 bilenler 246 lira, 4 bilenler 2 bin 508 lira, 3 bilenler 164 lira, 2 bilenler ise 15 lira alacak.

                YEMEZLER
                Gurme sitesi TasteAtlas, en iyi mutfakları listeledi. İtalya 1'inci, Yunanistan 2. seçildi! Türkiye 7. gösterildi! Tepki geldi: Kebap yemişler mi!

                'TIR'LATMAYA AZ KALDI!
                İstanbul Sarıyer'de bir TIR, otomobile arkadan çarptı. Araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Arka koltuktan ise bir kadın cesedi çıktı!

                SİLİKON VADİSİ
                Tesla ve Twitter'ın patronu Elon Musk, estetik harikası çıktı! Uzmanlar, ünlü CEO'nun saç ektirdiğini, botoks yaptırdığını, gıdı aldırdığını vurguladı.

                UMUTLAR DONDU
                Gaziantep'te erkek kuaförü Hasan Hüseyin Karadağ (28), organizatörlerin kendisini belirli bir ücret karşılığında Almanya'ya götüreceği vaadi üzerine 20 Kasım'da Gaziantep'ten Sırbistan'a gitti. 3 gün sonra ailesi ile konuşan Karadağ'dan bir daha haber alınamadı. 25 gün boyunca kayıp olan Karadağ, Sırbistan Belgrad ormanında donarak ölmüş halde bulundu. Ailesi ise suçluların yakalanarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

                CANAVAR BABA
                Konya'da yaşayan Suriyeli Yusuf El Ahmed (54) ile kızları Kevser El Ahmed (17) ve Merve El Ahmed (15) arasında dün evlerinde tartışma çıktı. Baba, olay sırasında iki kızını da bıçakladı. Talihsiz çocuklar, kurtarılamadı. Cani, ardından polise gidip teslim oldu. Anne Hatice El Ahmed'in olay sırasında hastaneye muayeneye gittiği evde ise ailenin en küçük bir çocuğu ile bir yakınlarının olduğu belirtildi. Katil zanlısı, kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını iddia ederek bu sırada kendisini kaybettiğini belirtti.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Ekmek zammında gramaj oyunu
                Haberler Yaşam Silikonlarını küçültmek istemişti! Neda Farzadıfar'ın hayatı kabusa döndü
                    SON DAKİKA