Silikonlarını küçültmek istemişti! Neda Farzadıfar'ın hayatı kabusa döndü





75 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 75 milyon 169 bin 802 lira devretti. 5 bilenler 246 lira, 4 bilenler 2 bin 508 lira, 3 bilenler 164 lira, 2 bilenler ise 15 lira alacak.



YEMEZLER

Gurme sitesi TasteAtlas, en iyi mutfakları listeledi. İtalya 1'inci, Yunanistan 2. seçildi! Türkiye 7. gösterildi! Tepki geldi: Kebap yemişler mi!



'TIR'LATMAYA AZ KALDI!

İstanbul Sarıyer'de bir TIR, otomobile arkadan çarptı. Araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Arka koltuktan ise bir kadın cesedi çıktı!



SİLİKON VADİSİ

Tesla ve Twitter'ın patronu Elon Musk, estetik harikası çıktı! Uzmanlar, ünlü CEO'nun saç ektirdiğini, botoks yaptırdığını, gıdı aldırdığını vurguladı.



UMUTLAR DONDU

Gaziantep'te erkek kuaförü Hasan Hüseyin Karadağ (28), organizatörlerin kendisini belirli bir ücret karşılığında Almanya'ya götüreceği vaadi üzerine 20 Kasım'da Gaziantep'ten Sırbistan'a gitti. 3 gün sonra ailesi ile konuşan Karadağ'dan bir daha haber alınamadı. 25 gün boyunca kayıp olan Karadağ, Sırbistan Belgrad ormanında donarak ölmüş halde bulundu. Ailesi ise suçluların yakalanarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



CANAVAR BABA

Konya'da yaşayan Suriyeli Yusuf El Ahmed (54) ile kızları Kevser El Ahmed (17) ve Merve El Ahmed (15) arasında dün evlerinde tartışma çıktı. Baba, olay sırasında iki kızını da bıçakladı. Talihsiz çocuklar, kurtarılamadı. Cani, ardından polise gidip teslim oldu. Anne Hatice El Ahmed'in olay sırasında hastaneye muayeneye gittiği evde ise ailenin en küçük bir çocuğu ile bir yakınlarının olduğu belirtildi. Katil zanlısı, kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını iddia ederek bu sırada kendisini kaybettiğini belirtti.

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