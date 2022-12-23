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    • Yaşam
    • 23.12.2022 12:45
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    • 23.12.2022 12:47
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    Günlerdir aranıyordu! Alzheimer hastası kadının cesedi bulundu

    Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Fatma Fidan'dan acı haber geldi. Fidan, ekiplerce arazide hareketsiz şekilde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Fidan'ın cenazesi, incelemenin ardından Ulaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Aranan kadının cesedi bulundu

    Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kadının cesedi arazide bulundu.

    Esentepe Mahallesi'nde oturan ve 20 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Fatma Fidan'ın (75) bulunması için çalışma yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Karatepe mevkiinde sürdürdü.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU
    Fidan, ekiplerce arazide hareketsiz şekilde bulundu.

    Hayatını kaybettiği belirlenen Fidan'ın cenazesi, incelemenin ardından Ulaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Günlerdir aranıyordu! Alzheimer hastası kadının cesedi bulundu
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