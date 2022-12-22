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    Karaciğer hastalığı ve kalbinde delikle dünyaya gelen Kırgız bebek şifayı Türkiye'de buldu

    A.B, Kırgızistan'da dünyaya geldi. Karaciğer hastalığı ve kalbinde delik belirlendi. Türkiye'de yapılan iki hayatı operasyonla iyileşti. İşte sizler için derlediğimiz 22 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Aman da aman

    Kırgız bebek, Türkiye'de yapılan ameliyatla iyileşti. Kırgızistanlı B. ailesinin dördüncü çocuğu A.B, 11 ay önce dünyaya geldi. Doğumdan sonra emme güçlüğü ve karnında şişlik sorunları yaşaması üzerine hastaneye gidildi. Karaciğerindeki safra yollarında gelişim bozukluğu ve kalbinde delik tespit edildi. Dahiliye doktoru olan baba, kızının tedavisi için Türkiye'yi seçti. Antalya'da yapılan operasyonda Aman'a 19 yaşındaki ablasından karaciğer nakledildi. Bir süre sonra da kızlarının kalbindeki deliğin kapatılması için tekrar harekete geçildi. Önceki gün gerçekleşen operasyonda minik hastanın kalbindeki delik kapatılabildi. Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel, "Hastamız A.B 11 aylık. Kalbindeki deliği kapattık, şu anda her şey yolunda" dedi. Anne R.B şunları söyledi: Türk doktorlara ne kadar teşekkür etsem az.



    KÖR'DÜĞÜN'
    İzmir'de Onur Örnek, düğününe bir ay kala motokuryeliğe başladı. 2 Temmuz'da siparişi yetiştirmek için yola çıktı. Bu sırada başka bir motokurye T.Ö.'nün çarpmasıyla metrelerce sürüklendi, ağır yaralandı. Bilinci kapalı olan ve yatağa bağımlı hale gelen Örnek'e çarpan sürücü ise serbest kaldı! Anne Nursel Aloğlu, isyan bayrağını açtı: Doktorlar oğlumun böyle kalabileceğini söylüyor. Önümüzde uzun bir süreç var. Oğlumun fizik tedavisi için yardım ve adalet istiyorum.



    ŞİMDİ ÇOK 'TREN'D
    Ankara'dan Kars'a hareket eden Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına masalsı bir yolculuk yaşattı. Özellikle gençler arasında popüler hale gelen ve 4 gece 5 gün süren turun bilet fiyatları ise cep yaktı! Tur acenteleri aracılığıyla yapılan satışlarda, biletlerin fiyatları kişi başı 9 bin liraya kadar çıktı! TCDD'den alınan biletler 2 kişi 3 bin 100 liraydı. Buna rağmen bilet bulmak imkazsızdı.



        İSTANBUL 'ROMAN'TİZMİ
        İngiltere Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç ile ilgili iddialara yenileri eklendi. Abramoviç'in bir Türk kulübünü satın alma fikrinin devam ettiği ve İstanbul'da ev aradığı öğrenildi. Mirror'da yer alan haberde, "Rus oligarka yönelik yaptırımlar sonrası AB topraklarındaki etkinliğinin' kısıtlandığı ve yeni adresinin Türkiye olacağı" iddia edildi. Haberde, "Roman Abramoviç, son aylarda zamanının büyük bir kısmını İstanbul'da geçiriyor. Tahmini değeri 1.2 milyar dolar olan dört yatı ile dikkati çekerken, her sabah Rumelihisarı yakınlarında bir kafeye uğruyor ve mesire yolunda yürüyüşe çıkmadan önce bir kahve içiyor. Bebek semtine yerleşmeyi planlıyor" denildi.



        SERVETİ NE KADAR?
        Roman Abramoviç'in serveti büyük bir merak konusu olmuştu. Kendisine ve Rusya'ya uygulanan çok sayıda yaptırımın ardından bu yıl Rus milyarderin servetinin yüzde 41.6 oranında düştüğü fakat; yine de servetinin 10.5 milyar dolar civarında olduğu iddia ediliyor.



        MUSK 'APTAL' ARIYOR
        Twitter'ı yönetme biçimiyle tepkilerin odağında olan şirketin yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, yeni bir karar aldı. "Sizce CEO'luk görevini bırakmalı mıyım" anketinden "Evet" çıkmasına şaşıran Musk, gereğini yapacağını anlattı: "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz, CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim" ifadesini kullandı.



            MEYDAN SAVAŞI
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "NATO tüm potansiyeli Rusya'ya karşı kullanılıyor. Rusya askeri kapasitesini artırarak üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecek" diye konuştu. "Suriye'de elde ettiğimiz deneyimleri kullanılacak. NATO'yu en iyi şekilde analiz edeceğiz. SARMAT II füzeleri çok yakında savaş için konuşlandırılacak. Nükleer kuvvetlerin savaşa hazır olma durumunu geliştirmeye devam edeceğiz" diyerek dünyaya meydan okudu.



            ZELENSKİ BEYAZ SARAY'DA
            Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, savaşın başlamasından bu yana ilk defa yurt dışına çıktı. ABD'ye ulaştı. Beyaz Saray'da Joe Biden ile bir görüşme yaptı. Biden'a büyük övgüler yağdırdı.



            73 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 73 milyon 365 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilenler 274 bin 117'şer lira, 4 bilenler 2 bin 15'er lira, 3 bilenler 147'şer lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                742 BİN DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 742 bin lira devretti. 5 bilenler 7 bin 523'er, 4+1 bilenler 465'er, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



                PAKİZE SUDA'YI KAYBETTİK
                Ünlü oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda, bir süre önce demans hastalığına yakalandı. Tedavi gören sanatçı, beynine pıhtı atınca hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

                DR. SKANDAL
                Konya'da özel bir hastanede doktor olan D.U. (41), arkadaşı M.H.'ye (32) HIV virüsü testi yapıp, pozitif çıktığını söyledi. M.H. 3 yıl HIV (AIDS) ilaçları kullandı. Başka bir hastanede 2 test yaptıran M.H.'nin AIDS olmadığı ortaya çıktı.

                5 MİLYONA GÜNDOĞDU!
                Şarkıcı Gülşen hakkındaki ev hapsi cezası kalktı! 31 Aralık'ta İzmir Gündoğdu Meydanı'nda vereceği konser için Tunç Soyer'le el sıkıştı. 5 Milyon tl alacağı açıklandı. Bunu duyan İzmirliler ise belediyeye kızdı: Bu parayı hizmete ayırsaydınız keşke!

                100 MİLYONLUK ŞİZO'FREN'
                Ankara'da şizofren Rıfat Baldudak, yaşamını yitirdi. Kızı Berna, "Kardeşim Erdem, 100 milyonluk mirasa kondu" dedi. BAbasına sağlıklı raporu verildiğini söyledi. Bunun da sahte olduğu belirlendi. 3 hekim ile kardeşine 20 yıl hapis istendi.

                PARAYI BULAN BİLGİÇ
                Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sınırları aştı. Pakistan'a demir attı. Adeta para bastı. Ülkedeki tüm markaların reklamlarında oynadı. Son 2.5 yılda 10 milyon dolar kazandı.

                SON KARE
                Bodrum'da Abdullah Bayar, motorsikletiyle poz verip sosyal medyada paylaştı. Gaza bastı. Kaza yaptı. Kurtarılamadı.

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                HangiKredi
                Haberler Yaşam Karaciğer hastalığı ve kalbinde delikle dünyaya gelen Kırgız bebek şifayı Türkiye'de buldu
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