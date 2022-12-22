Karaciğer hastalığı ve kalbinde delikle dünyaya gelen Kırgız bebek şifayı Türkiye'de buldu

Kırgız bebek, Türkiye'de yapılan ameliyatla iyileşti. Kırgızistanlı B. ailesinin dördüncü çocuğu A.B, 11 ay önce dünyaya geldi. Doğumdan sonra emme güçlüğü ve karnında şişlik sorunları yaşaması üzerine hastaneye gidildi. Karaciğerindeki safra yollarında gelişim bozukluğu ve kalbinde delik tespit edildi. Dahiliye doktoru olan baba, kızının tedavisi için Türkiye'yi seçti. Antalya'da yapılan operasyonda Aman'a 19 yaşındaki ablasından karaciğer nakledildi. Bir süre sonra da kızlarının kalbindeki deliğin kapatılması için tekrar harekete geçildi. Önceki gün gerçekleşen operasyonda minik hastanın kalbindeki delik kapatılabildi. Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel, "Hastamız A.B 11 aylık. Kalbindeki deliği kapattık, şu anda her şey yolunda" dedi. Anne R.B şunları söyledi: Türk doktorlara ne kadar teşekkür etsem az.
KÖR'DÜĞÜN'
İzmir'de Onur Örnek, düğününe bir ay kala motokuryeliğe başladı. 2 Temmuz'da siparişi yetiştirmek için yola çıktı. Bu sırada başka bir motokurye T.Ö.'nün çarpmasıyla metrelerce sürüklendi, ağır yaralandı. Bilinci kapalı olan ve yatağa bağımlı hale gelen Örnek'e çarpan sürücü ise serbest kaldı! Anne Nursel Aloğlu, isyan bayrağını açtı: Doktorlar oğlumun böyle kalabileceğini söylüyor. Önümüzde uzun bir süreç var. Oğlumun fizik tedavisi için yardım ve adalet istiyorum.
ŞİMDİ ÇOK 'TREN'D
Ankara'dan Kars'a hareket eden Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına masalsı bir yolculuk yaşattı. Özellikle gençler arasında popüler hale gelen ve 4 gece 5 gün süren turun bilet fiyatları ise cep yaktı! Tur acenteleri aracılığıyla yapılan satışlarda, biletlerin fiyatları kişi başı 9 bin liraya kadar çıktı! TCDD'den alınan biletler 2 kişi 3 bin 100 liraydı. Buna rağmen bilet bulmak imkazsızdı.