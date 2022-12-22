Karaciğer hastalığı ve kalbinde delikle dünyaya gelen Kırgız bebek şifayı Türkiye'de buldu





PAKİZE SUDA'YI KAYBETTİK

Ünlü oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda, bir süre önce demans hastalığına yakalandı. Tedavi gören sanatçı, beynine pıhtı atınca hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Sevenleri büyük üzüntü yaşadı.



DR. SKANDAL

Konya'da özel bir hastanede doktor olan D.U. (41), arkadaşı M.H.'ye (32) HIV virüsü testi yapıp, pozitif çıktığını söyledi. M.H. 3 yıl HIV (AIDS) ilaçları kullandı. Başka bir hastanede 2 test yaptıran M.H.'nin AIDS olmadığı ortaya çıktı.



5 MİLYONA GÜNDOĞDU!

Şarkıcı Gülşen hakkındaki ev hapsi cezası kalktı! 31 Aralık'ta İzmir Gündoğdu Meydanı'nda vereceği konser için Tunç Soyer'le el sıkıştı. 5 Milyon tl alacağı açıklandı. Bunu duyan İzmirliler ise belediyeye kızdı: Bu parayı hizmete ayırsaydınız keşke!



100 MİLYONLUK ŞİZO'FREN'

Ankara'da şizofren Rıfat Baldudak, yaşamını yitirdi. Kızı Berna, "Kardeşim Erdem, 100 milyonluk mirasa kondu" dedi. BAbasına sağlıklı raporu verildiğini söyledi. Bunun da sahte olduğu belirlendi. 3 hekim ile kardeşine 20 yıl hapis istendi.



PARAYI BULAN BİLGİÇ

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sınırları aştı. Pakistan'a demir attı. Adeta para bastı. Ülkedeki tüm markaların reklamlarında oynadı. Son 2.5 yılda 10 milyon dolar kazandı.



SON KARE

Bodrum'da Abdullah Bayar, motorsikletiyle poz verip sosyal medyada paylaştı. Gaza bastı. Kaza yaptı. Kurtarılamadı.

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