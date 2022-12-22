Hemşire Ş.K'nin ölümündeki sır perdesi aralanamıyor

Kadın cinayetleri, bitmedi. Verilen cezalar bile vahşeti önlemeye yetmedi. Korkunç olay 2021'de İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. İzmir'de görevli 29 yaşındaki hemşire Ş.K, sevgilisi T.B ile görüşmek için İstanbul'a gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kaldıkları pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Herkes olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu merak etti. Mahkeme, tutuksuz yargılanan T.B hakkında müebbet hapis cezası istedi.Ş.K'nın ölüm sebebinin belirlenmesi için de bilirkişi incelemesini talep etti.



Adli tıp uzmanı, dava dosyasındaki 104 ayrı delili tek tek inceledi. Hazırladığı 8 sayfalık raporunda dikkat çekici tespitlere yer verdi. Yüksekten düşmeye bağlı ölüm olgularında olayın intihar veya cinayet olup olmadığının belirlenmesinde güçlüklerin olduğuna dikkat çekti. Ancak "Odada bulunan bir kişi tarafından aniden aşağıya itilmesi durumunda vücudunda mevcut yaralar dışında ek bir yaralanmanın olmaması mümkün. Otopsi raporuna göre ileri derecede sarhoş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, pencerenin pervazında otururken başkası tarafından itilmesini kolaylaştıracağı gibi kendi kendine kazayla düşmesini de kolaylaştıracaktır" denildi. Olay yerinde üçüncü bir kişinin de olmadığına dikkat çekildi.



AYRIM YAPILAMIYOR

Bilirkişi dosyanın içinden çıkamadı. Hazırladığı raporda Köker'in atıldığı ya da kazayla düştüğüne dair tıbben bir ayrım yapılamayacağını vurguladı. Başkası tarafından itilerek aşağı düşürülmesinin de mümkün olduğunu ancak buna dair bulgunun olmadığını açıkladı.

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