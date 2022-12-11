Kader Yıldız, AVM’nin balkonundan atlayarak canına kıymıştı! Acılı anne TAKVİM'e konuştu: Tek taşını bile çaldılar!





Kızım B.Y ile3-4 yıl önce tanışmış. Nişanlarını ben yaptım.

Kızım nişandan bir süre sonra B.Y'nın kendisini aldattığını öğrendi. Yüzüğü attı. Ama o, Kader'i yine kandırdı. Çünkü kızım çok aşıktı.

Nişandan sonra kızıma takılan 200 bin liralık takıyı 'İş kuracağım' diyerek aldı. Kızıma 100 bin TL'lik kredi çektirdi! Hepsini sevgilisiyle harcadı.

Kızım B.Y'nınyine kendisini aldattığını öğrenmişti. Olay günü kayınvalidesi S.E ve B.Y'nın sevgilisi A.G ile buluştu. Kızıma ne dedilerse çok ağlamış. Sonra onu olayın yaşandığı AVM'ye bırakmışlar.

Kader, B.Y'e 'Hakkımı helal etmiyorum' mesajı atıp canına kıydı. Biz cenazedeyken o Kader'in Instagram şifresini değiştirmiş. Delilleri yok etmiş!

Kader öldükten sonra iki farklı bankadan kredi çekmeye çalıştı. Şikayetçi oldum. Hakkında dava açıldı.

Kızımın hesabında 2 bin TL'yi de harcamıştı. Kızım son dönemde içine kapanmıştı. Psikoloğa gidecekti.

Benim içim yanıyor. Ben onu babasız büyüttüm. Bir dediğini iki etmedim. Yalnızca mutlu olmasını istedim. Ancak kızımı öldürdüler.