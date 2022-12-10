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    Linke tıkladı hayatı karardı! Jigolo olmak isteyen 57 yaşındaki adam dolandırıldı

    57 yaşındaki M.K., jigolo olmaya karar verdi! Sosyal medyadaki hesaba form gönderdi! Ardından 74 bin TL havale etti! Dolandırıldığını anlayınca polisten yardım istedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 10 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    +18 vurgun

    Şaşkına çeviren olay Trabzon'da meydana geldi. Akçaabat'ta yaşayan 57 yaşındaki M.K., sosyal medyada jigolo sitesine girdi. Karşısına çıkan başvuru formunu doldurduktan sonra telefonla internet sitesi adına kendisini arayan kişinin hesabına 74 bin TL gönderdi! Ancak parayı havale yaptıktan sonra telefonla iletişimi kesildi! Dolandırıldığını anlayan M.K., hemen Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Jigolo sitesi yetkililerini şikayet etti. Olayla ilgili soruşturma başladığı belirtildi. (Özgür ÖZDEMİR)



    PAT'END'!
    Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, parayı 'like'tan kazandı! Eşinin yaptığı gösterişli jestlerle gündemi salladı. Türkiye'nin birçok şehrinde de güzellik merkezi açtı. Ancak geçtiğimiz günlerde Almanya'daki bir güzellik merkezinin ismini ve logosunu kullandığını görünce soluğu savcılıkta aldı. Şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Yapılan incelemede taraflar arasında marka kullanımı konusunda sözleşme olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine savcılık, takipsizlik kararı aldı. (Arzu KAYA)



    ÇIRAĞAN'DA YANGIN
    Mega kent, dün kabusu yaşadı! Sabah saatlerinde tarihi Çırağan Sarayı'nın otel bölümündeki tadilat yapılan blokta yangın çıktı! Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yollandı. 20 araçla müdahale edilen alevler, kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 işçi, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Saray'da en son yangın 1910 tarihinde Meclis-i Mebusan Salonu'nun üst bölümünde ve çatı katındaki kalorifer bacasında çıktı. 5 saat boyunca devam eden yangında değerli antikalar, II. Abdülhamid'in özel koleksiyonu ve V. Murad'ın kütüphanesi kurtarılamadı. (Mustafa KAYA - Barış SAVAŞ - Mustafa BAKIRHAN)



        DÜNYANIN MERKEZİ İSTANBUL
        ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin'in önümüzdeki günlerde görüşeceği iddia edilmişti. Bu ihtimal dün daha da güçlendi. Rusya haber ajansı TASS, ABD'li ve Rus temsilcilerin dün İstanbul'da bir araya geldiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün erken saatlerde İstanbul'daki kritik görüşmeyi değerlendirerek, "Rusya ve ABD arasındaki temaslarla ilgili değişim belirli bir atmosfer yaratır, görüşmeler devam edecek" dedi. Geçtiğimiz ay CIA Direktörü Bill Burns ile Rusya İstihbarat Başkanı Sergey Narışkin Ankara'da bir araya gelmişti. ABD ve Avrupa medyası, Türkiye'nin çok önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.



        KRALİYET PANİKTE
        Bir dijital platformda yayınlanan ilk üç bölümüyle Kraliyet ailesi için ses getiren Sussex çifti Prens Harry ve Meghan Markle'ın belgeseli gündem oldu. 15 Aralık tarihinde yayınlanacak diğer 3 bölümle ilgili İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 harekete geçti. İddiaya göre, "büyük bomba" açıklamaların olacağı yeni bölümler öncesi Kraliyet ailesi detay öğrenmek istedi. MI6'nın belgeselle ilgili detaylara ulaşıp ulaşamadığı ise merak konusu. Belgeseli yayınlayan dijital platform ise iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.



        OKULDA KORKUNÇ TUZAK
        Konya'da bir lisenin müdürü H.A (35), 12. sınıf öğrencisi G.A.'yı (17) 'Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırdı. Genç kız, H.A.'nın tanıştırdığı elektrik ustası Ahmet Mandal tarafından günlerce cinsel istismara uğradı. Şikayet üzerine kendisini MİT mensubu olarak tanıtan Mandal, tutuklandı. G.A, H.A.'nın başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin odasında Mandal ile dini nikahlarını kıydığını, Mandal'ın şiddet ve tehditle günlerce istismarda bulunduğunu anlattı. Müdürler H.A. ile A.S.K. açığa alındı.



            DAYAN!
            Rize'de 9 yaşındaki Y.D., Çaykur Rizespor altyapısına 2 ay önce seçildi. Geçen pazartesi sahada antrenmana başlamadan önce ise arkadaşının asıldığı kale direği üzerine devrildi. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alındı. Y.D.'nin bir antrenman öncesinde çekilen videoda kulüp görevlisinin sorularını yanıtladığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; 'Hangi takımda oynuyorsun?' sorusuna 'Çaykur Rizespor' diye cevap veren Y.D'nin el salladığı yer aldı. (Özgür DEMİREL)



            KATİL POTA!
            Samsun'da Metehan Kerem Yılmaz (5) katlanabilir basketbol potasına sıkıştı. Güçlükle çıkarıldı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.



            BİR TALİHLİYE 919 BİN LİRA
            10 Bilen bir kişi 919 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 352'şer, 8 bilenler 266'şar, 7 bilenler 48'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

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            Haberler Yaşam Linke tıkladı hayatı karardı! Jigolo olmak isteyen 57 yaşındaki adam dolandırıldı
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