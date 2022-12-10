Linke tıkladı hayatı karardı! Jigolo olmak isteyen 57 yaşındaki adam dolandırıldı





DÜNYANIN MERKEZİ İSTANBUL

ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin'in önümüzdeki günlerde görüşeceği iddia edilmişti. Bu ihtimal dün daha da güçlendi. Rusya haber ajansı TASS, ABD'li ve Rus temsilcilerin dün İstanbul'da bir araya geldiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün erken saatlerde İstanbul'daki kritik görüşmeyi değerlendirerek, "Rusya ve ABD arasındaki temaslarla ilgili değişim belirli bir atmosfer yaratır, görüşmeler devam edecek" dedi. Geçtiğimiz ay CIA Direktörü Bill Burns ile Rusya İstihbarat Başkanı Sergey Narışkin Ankara'da bir araya gelmişti. ABD ve Avrupa medyası, Türkiye'nin çok önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.