Linke tıkladı hayatı karardı! Jigolo olmak isteyen 57 yaşındaki adam dolandırıldı

Şaşkına çeviren olay Trabzon'da meydana geldi. Akçaabat'ta yaşayan 57 yaşındaki M.K., sosyal medyada jigolo sitesine girdi. Karşısına çıkan başvuru formunu doldurduktan sonra telefonla internet sitesi adına kendisini arayan kişinin hesabına 74 bin TL gönderdi! Ancak parayı havale yaptıktan sonra telefonla iletişimi kesildi! Dolandırıldığını anlayan M.K., hemen Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Jigolo sitesi yetkililerini şikayet etti. Olayla ilgili soruşturma başladığı belirtildi. (Özgür ÖZDEMİR)
PAT'END'!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, parayı 'like'tan kazandı! Eşinin yaptığı gösterişli jestlerle gündemi salladı. Türkiye'nin birçok şehrinde de güzellik merkezi açtı. Ancak geçtiğimiz günlerde Almanya'daki bir güzellik merkezinin ismini ve logosunu kullandığını görünce soluğu savcılıkta aldı. Şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Yapılan incelemede taraflar arasında marka kullanımı konusunda sözleşme olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine savcılık, takipsizlik kararı aldı. (Arzu KAYA)
ÇIRAĞAN'DA YANGIN
Mega kent, dün kabusu yaşadı! Sabah saatlerinde tarihi Çırağan Sarayı'nın otel bölümündeki tadilat yapılan blokta yangın çıktı! Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yollandı. 20 araçla müdahale edilen alevler, kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 işçi, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Saray'da en son yangın 1910 tarihinde Meclis-i Mebusan Salonu'nun üst bölümünde ve çatı katındaki kalorifer bacasında çıktı. 5 saat boyunca devam eden yangında değerli antikalar, II. Abdülhamid'in özel koleksiyonu ve V. Murad'ın kütüphanesi kurtarılamadı. (Mustafa KAYA - Barış SAVAŞ - Mustafa BAKIRHAN)