Doğa ve tarih bir arada! Malatya hem yeşil doğası hem de zengin kültürü ile göz dolduruyor...

LEVENT VADİSİ

Yaklaşık 65 milyon yıl önceye dayanan ve jeolojik deformasyonlar sonucu meydana gelen bu doğa harikası oluşum, 28 kilometre uzunlukta bir alana sahip. Vadi son derece ilginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve duvar kısımlarında kaya kabartmalarının hakim olduğu yüzlerce mağarayı da içerisinde barındırıyor. Vadide yer alan seyir terası da müthiş bir manzara sunuyor.