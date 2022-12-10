Doğa ve tarih bir arada! Malatya hem yeşil doğası hem de zengin kültürü ile göz dolduruyor...

LEVENT VADİSİ
Yaklaşık 65 milyon yıl önceye dayanan ve jeolojik deformasyonlar sonucu meydana gelen bu doğa harikası oluşum, 28 kilometre uzunlukta bir alana sahip. Vadi son derece ilginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve duvar kısımlarında kaya kabartmalarının hakim olduğu yüzlerce mağarayı da içerisinde barındırıyor. Vadide yer alan seyir terası da müthiş bir manzara sunuyor.
TOHMA ÇAYI KANYONU
Tohma Çayı'nın her iki yamacı dik kayalıklar ve sarp bir vadi biçimindedir. Kayalıklar üzerindeki doğal oyuklar ve mağara şeklindeki kısımlar dikkati çekmektedir. Ayrıca bu kayaların yamaç kısmında, kayalar oyularak Somuncu Baba Camii'ne kanal ile su getirilmiştir.