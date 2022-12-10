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    Doğa ve tarih bir arada! Malatya hem yeşil doğası hem de zengin kültürü ile göz dolduruyor...

    Yeni yerler keşfetmek isteyenler için keyifli rotalardan biri de Malatya... Hem yemyeşil doğası ile hem de zengin kültürü ile çok sayıda gezilip görülecek yere sahip olan Malatya, mutfağıyla da öne çıkıyor...

    Doğa ve tarih bir arada

    LEVENT VADİSİ
    Yaklaşık 65 milyon yıl önceye dayanan ve jeolojik deformasyonlar sonucu meydana gelen bu doğa harikası oluşum, 28 kilometre uzunlukta bir alana sahip. Vadi son derece ilginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve duvar kısımlarında kaya kabartmalarının hakim olduğu yüzlerce mağarayı da içerisinde barındırıyor. Vadide yer alan seyir terası da müthiş bir manzara sunuyor.



    GÜNPINAR ŞELALESİ
    Darende ilçesine bağlı Günpınar köyünde bulunuyor. Suyu kaynağından üç kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülüyor. Şelalenin sol tarafında ana dereden bağımsız gelen kaynak suyu, kış mevsiminde donarak şelaleyi adeta Pamukkale'ye benzetiyor.



    TOHMA ÇAYI KANYONU
    Tohma Çayı'nın her iki yamacı dik kayalıklar ve sarp bir vadi biçimindedir. Kayalıklar üzerindeki doğal oyuklar ve mağara şeklindeki kısımlar dikkati çekmektedir. Ayrıca bu kayaların yamaç kısmında, kayalar oyularak Somuncu Baba Camii'ne kanal ile su getirilmiştir.



        SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI
        1637 tarihinde IV. Murat'ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 68x76 metre boyutunda dikdörtgen bir alan üzerine, açık avlu ve kapalı hol olarak inşa edilmiştir.



        SOMUNCU BABA CAMİİ
        Darende ilçesinin Zaviye mahallesinde bulunan Somuncu Baba Camii, Somuncu Baba Türbesi ve Balıklı Göl bir arada bulunuyor. Türbenin yapım tarihine ait bilgi bulunmamakla birlikte, caminin minaresi 1686 tarihlidir.



        ÜNLÜ LEZZETLERİ
        Kayısısı ile ünlü Malatya'nın mutfağı da zengin. Kiraz yaprağından sarma köfte, analı kızlı köfte, sıkma köfte, pirpirim çorbası, sarma köfte, tereyağlı kayısı tatlısı bunlardan sadece birkaçı...

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        Haberler Yaşam Doğa ve tarih bir arada! Malatya hem yeşil doğası hem de zengin kültürü ile göz dolduruyor...
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