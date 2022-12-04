Bedensel engelli dünyaya gelen Sare Aydın, tıp fakültesini birincilikle bitirerek doktor oldu





1 Aralık'ta tam da doğum gününde psikiyatri bölümündeki uzmanlığını bitirdi. Mutluluğunu sosyal medyadan paylaştığı karelerle dile getirdi. On binler, başarısına övgüler dizdi. Bazıları ise genç hekimin engelleri aşan hikayesini görmezden geldi! "Bu doktorun kendine faydası yok" dedi! Onlara en güzel cevap, hastalarının 'Yeşil gözlü doktor' dediği Dr. Sare'den geldi: Bunlardan daha fazlası gözlerimin içine bakarak söylendi. Belki atomu parçalamadım. Bu, dünya için küçük ama benim için büyük bir mesele. Geçtiğim tüm basamaklarda kendimi kabullendirdim. Bunun için çok çabaladım. Bu yorumlara takılmadım...