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    Bedensel engelli dünyaya gelen Sare Aydın, tıp fakültesini birincilikle bitirerek doktor oldu

    Sare Aydın, bedensel engelli dünyaya geldi. Hep doktor olmayı hayal etti. Bunun için çok çalıştı, didindi. Tıp Fakültesi’ni birincilikle tamamladı, ardından psikiyatri uzmanlığını bitirdi. Fotoğrafının altına yapılan çirkin yorumlara şu cevabı verdi: Bu dünya için küçük, ama benim için büyük bir adım. Tek engelim fiziki koşullar. Ben Hekim Sare’yim.

    Başarının en ’Sare’ hali

    Dr. Sare Aydın, Tokatlı ailenin beş çocuğundan biriydi. Nedeni bilinmeyen bir hastalıktan dolayı bedensel engelli dünyaya geldi. Hayatına tekerlekli sandalyesiyle devam etti. En büyük hayali ise hekimlikti. Okula 11 yaşında gidebildi. Kara tahtanın karşısına geçtikten sonra imkansız denileni gerçekleştirdi. Derslerinde gösterdiği başarıyla sınıfları atlayarak ilkokulu bitirdi. Önce liseyi tamamladı ardından Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayarak hayalini kurduğu beyaz önlüğü giyindi.



    1 Aralık'ta tam da doğum gününde psikiyatri bölümündeki uzmanlığını bitirdi. Mutluluğunu sosyal medyadan paylaştığı karelerle dile getirdi. On binler, başarısına övgüler dizdi. Bazıları ise genç hekimin engelleri aşan hikayesini görmezden geldi! "Bu doktorun kendine faydası yok" dedi! Onlara en güzel cevap, hastalarının 'Yeşil gözlü doktor' dediği Dr. Sare'den geldi: Bunlardan daha fazlası gözlerimin içine bakarak söylendi. Belki atomu parçalamadım. Bu, dünya için küçük ama benim için büyük bir mesele. Geçtiğim tüm basamaklarda kendimi kabullendirdim. Bunun için çok çabaladım. Bu yorumlara takılmadım...



    HAYATI FİLM OLDU
    Hayatı kısa film olan Sare, "Dışarıdan bakıldığında hayatım zor görünebilir. Acınası bir hayat yaşamadım. Tek engelim karşıma çıkan fiziki koşullar. Ben hekim Sare'yim. Tekerlekli doktorum" dedi.

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    Koza Altın
    Haberler Yaşam Bedensel engelli dünyaya gelen Sare Aydın, tıp fakültesini birincilikle bitirerek doktor oldu
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