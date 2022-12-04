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    • Yaşam
    • 05.12.2022 06:57
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    • 05.12.2022 06:57
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    2 çocuk annesi kadının yol kenarında cesedi bulundu

    Ankara’nın Polatlı ilçesinde gece yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. Darbedildikten sonra otomobille ezildiği belirlenen 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'in ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    2 çocuk annesi yol kenarında ölü bulundu

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

    OTOMOBİL EZDİ
    Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 2 çocuk annesi Tülay Güçevin (22) olduğu belirlendi.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
    Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturmada C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) gözaltına alındı.

    KAN İZLERİ BULUNDU
    Otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirlenirken, alkollü şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturmanın Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca sürdürüldüğü bildirildi.

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