Pişkinliğin bu kadarı! Hem dolandırıcı hem tacizci: "Paraları keyifle yiyoruz"

DOLANDIRICILIĞINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

20 Mart 2020'de tutuklanan tacizcinin 2 ay sonra serbest kaldığı ve 17 Haziran'da ise bu kez Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde yaşayan ve hamile olan N.Ü.'yü, yine kendisini savcı olarak tanıtıp 270 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Sabah'taki habere göre bununla da yetinmeyen ve yaptığı dolandırıcılığı sosyal medya hesabından "Hamile kadını 230 bin TL dolandırdım, eşimle keyifle yiyoruz" diye ballandıra ballandıra anlatan tacizcinin ikinci kez yakalandığı, 30 bin lirasıyla borçlarını ödediği paranın 240 bin TL'sinin de kardeşinin evinde bulunduğu öğrenildi.