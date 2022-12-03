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    • Yaşam
    • 03.12.2022 09:59
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    • 03.12.2022 09:59
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    Pişkinliğin bu kadarı! Hem dolandırıcı hem tacizci: "Paraları keyifle yiyoruz"

    Pişkinliğin bu kadarı 'pes' dedirtti! Sakarya'da üniversite öğrencisi bir kıza cinsel tacizde bulunan minibüs şoförü Serdar Serkan Yesin'in daha önce de yaşlı 5 vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı. Tacizcinin aynı zamanda sosyal medyadan dolandırıcılığı itiraf ederek "Paraları keyifle yiyoruz" paylaşımı yaptığı görüldü. İşte detaylar...

    Pişkinliğin bu kadarı! Keyifle yiyoruz

    Sakarya'da üniversite öğrencisi bir kıza cinsel tacizde bulunan minibüs şoförünün imza attığı skandallar pes dedirtti.

    Sakarya'da, minibüsüne binen üniversiteli Merve K.'yı darp edip cinsel tacizde bulunan Serdar Serkan Yesin'in daha önce işlediği suçlarla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

    FETÖ YALANIYLA DOLANDIRDI
    Yesin'in 2 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde yaşayan ve pandemi döneminde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü 5 vatandaşı, kendisini polis olarak tanıtıp "Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi" diyerek dolandırdığı ortaya çıktı.

    DOLANDIRICILIĞINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
    20 Mart 2020'de tutuklanan tacizcinin 2 ay sonra serbest kaldığı ve 17 Haziran'da ise bu kez Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde yaşayan ve hamile olan N.Ü.'yü, yine kendisini savcı olarak tanıtıp 270 bin TL dolandırdığı belirlendi.

    Sabah'taki habere göre bununla da yetinmeyen ve yaptığı dolandırıcılığı sosyal medya hesabından "Hamile kadını 230 bin TL dolandırdım, eşimle keyifle yiyoruz" diye ballandıra ballandıra anlatan tacizcinin ikinci kez yakalandığı, 30 bin lirasıyla borçlarını ödediği paranın 240 bin TL'sinin de kardeşinin evinde bulunduğu öğrenildi.

        MİNİBÜSÜN KAPILARINI KAPATIP TACİZ ETİ
        Minibüs şoförü Serdar Serkan Yesin aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı.

        Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Yesin'in dövdüğü Merve K., arbede sırasında kaçtı. Ailesinin evine giden Merve K., olayı anlattı.

        Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Yesin'i yakalamak için çalışma başlattı. Serdar Serkan Yesin'in saklandığı Orta Garajlar mevkiinde yakalandı.

        TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAKİ SİYAH FİLMLER SÖKÜLECEK
        Eşiyle birlikte Merve K. ve ailesini ziyaret ederek, her anlamda yanlarında olduklarını bildiren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, minibüsler ve diğer toplu taşıma araçlarındaki koyu renk cam filmlerinin sökülmesi, emniyetinde bu alanda denetim yapması talimatını verdi.

        Ayrıca, Merve K.'nın taciz edildiği 54 M 0258 plakalı minibüste, yine Vali Kaldırım'ın talimatıyla trafikten men edildi.

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