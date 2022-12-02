48 ilde hayata geçti! 112 Acil Sağlık’ta yeni sistem

Öncesinde hastalarla alakalı bilgiler, ekiplere telefon üzerinden aktarılmaktaydı ve bu aktarım sırasında çalışan personele ulaşmak zaman almaktaydı. Bunun önüne geçilmesinin sağlanması tablet sayesinde oldu. Vakalara ve hastalara ulaşım süresini kısalttı. Aynı zamanda vakalara ulaşan ambulans ekiplerinin en hızlı şekilde ulaşılması esasına göre bir planlama yapılmış bulunmakta. Vakalara en kısa sürede ulaşacak olan ekipler bu sistem sayesinde planlanmış. Hem ekiplerle olan konuşmalar yok edildiği, hem de vakalara en hızlı şekilde ulaşacak olan ekibin seçilmesi üzerine kurulan bir sistem olduğu için, hastalara erişim ve hastanelere ulaşım çok kısa süreye indirgenmiş durumda. Bunun dışında hasta bilgileri, hastaya yapılan müdahaleler, dijital ortamda kaydedilerek daha sonra bunların incelemesi ve bununla alakalı tüm süreçler bir veri deposu halinde, hastayla alakalı veriler incelenebilmektedir" dedi.