Marketin deposunu soymaya çalışan hırsızları polisler suçüstü yakaladı

Bahçelievler'de saat 06.45 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi üzerinde, 3 kişi olduğu öğrenilen hırsızlar, minibüsle geldikleri depoyu soymaya çalışırken bina sakini bir vatandaş tarafından fark edildi.
DEPONUN DUVARINA ÇARPTILAR
Vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polisleri gören hırsızlar geldikleri minibüsle kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Polis ekip arabasına çarpan hırsızlar daha sonra deponun duvarına çarparak durdu.
Araçtaki 3 zanlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
BİR ŞEY ÇALAMADAN ENSELENDİLER
Deponun kapısını açmayı başaran hırsızların bir şey çalamadan yakalandığı öğrenilirken, zanlılar polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu.