Marketin deposunu soymaya çalışan hırsızları polisler suçüstü yakaladı

Araçtaki 3 zanlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BİR ŞEY ÇALAMADAN ENSELENDİLER

Deponun kapısını açmayı başaran hırsızların bir şey çalamadan yakalandığı öğrenilirken, zanlılar polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu.