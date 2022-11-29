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    • Yaşam
    • 29.11.2022 08:55
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    • 29.11.2022 08:55
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    Marketin deposunu soymaya çalışan hırsızları polisler suçüstü yakaladı

    Bahçelievler’de bir marketin deposunu soymaya çalışan 3 hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Deponun kapısını açmayı başaran hırsızların bir şey çalamadan yakalandığı öğrenildi.

    Market fareleri suçüstü yakalandı

    Bahçelievler'de saat 06.45 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi üzerinde, 3 kişi olduğu öğrenilen hırsızlar, minibüsle geldikleri depoyu soymaya çalışırken bina sakini bir vatandaş tarafından fark edildi.

    DEPONUN DUVARINA ÇARPTILAR
    Vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polisleri gören hırsızlar geldikleri minibüsle kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    Polis ekip arabasına çarpan hırsızlar daha sonra deponun duvarına çarparak durdu.

    Araçtaki 3 zanlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    BİR ŞEY ÇALAMADAN ENSELENDİLER
    Deponun kapısını açmayı başaran hırsızların bir şey çalamadan yakalandığı öğrenilirken, zanlılar polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu.

        Gözaltına alınan hırsızlar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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        Haberler Yaşam Marketin deposunu soymaya çalışan hırsızları polisler suçüstü yakaladı
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