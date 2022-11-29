Gökhan Baran'ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: "O benim kahramanım"

Oradaki gençlerden biri de Gökhan Baran'dı. Baran'ın "Yıllarca beni hiç bırakmadınız. Sürekli sordurdunuz, soruşturdunuz. Hatta hastanede ziyaretime bile geldiniz. Herkesin hayatında bir kahraman var. Benim de kahramanım sizsiniz. Önce Allah sonra siz bu hayatta birey olma şansını bana verdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz" dedi.