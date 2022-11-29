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    • Yaşam
    • 29.11.2022 06:57
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    • 29.11.2022 07:02
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    Gökhan Baran'ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: "O benim kahramanım"

    Son dakika haberi! Konya’da 9 yaşındayken elektrik trafosunda akıma kapılıp vücudunun yüzde 70’i yanan Gökhan Baran, Başkan Erdoğan’ın talimatıyla 55 ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu. Baran, “O benim kahramanım. Yeniden doğmama, yeniden birey olmama fırsat verdi." dedi.

    Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi!

    Konya'da Gökhan Baran (29), 2002'de henüz 9 yaşındayken arkadaşlarıyla oynarken girdiği elektrik trafosunda 40 bin voltluk akıma kapılması nedeniyle vücudunun yüzde 70'lik bölümü yandı. Baran, 3 ay kadar hastanede tedavi görse de kollarını kullanamıyor, göz kapaklarını açıp kapatırken acı çekiyor, hatta konuşmakla bile güçlük çekiyordu.

    GÖKHAN'IN HAYATINI BAŞKAN ERDOĞAN DEĞİŞTİRDİ! VİDEO İZLE

    Gökhan'ın hayatı, dönemin Başbakanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte 2004'te okul açılışı için Konya'ya gelmesiyle değişti. Erdoğan çifti Baran'ı gördü. Baran'ın arkadaşlarından geri kalmak istemediğini söylemesi üzerine Başkan Erdoğan, gerekli talimatları verip tedavi edilmesini sağladı.

    Bugüne kadar 55 ameliyat geçiren ve tedavisi devam eden Baran büyük ölçüde iyileşti. Baran, şu anda vücudunu kullanabiliyor, bazı harfleri çıkarmakta güçlük çekse de akıcı şekilde konuşabiliyor. Gökhan Baran ile Başkan Erdoğan'ın yolu yine Konya'da kesişti. Erdoğan, Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu.

        Oradaki gençlerden biri de Gökhan Baran'dı. Baran'ın "Yıllarca beni hiç bırakmadınız. Sürekli sordurdunuz, soruşturdunuz. Hatta hastanede ziyaretime bile geldiniz. Herkesin hayatında bir kahraman var. Benim de kahramanım sizsiniz. Önce Allah sonra siz bu hayatta birey olma şansını bana verdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz" dedi.

        Bu sözler üzerine salonda duygu dolu anlar yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Baran, duygularını anlattı: "O benim kahramanım. Benim yeniden doğmama, yeniden birey olmama fırsat verdi. Ona hep dua ediyorum. Çok şükür onun talimatıyla yeniden yaşama bağlandım. Kazadan sonra okulu bırakmış, dışarıya çıkmaya bile utanıyordum. Ama şimdi her işimi kendim yapabiliyorum. Cumhurbaşkanı'mıza ne kadar teşekkür etsem azdır."

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        Haberler Yaşam Gökhan Baran'ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: "O benim kahramanım"
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