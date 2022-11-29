Gökhan Baran'ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: "O benim kahramanım"

Konya'da Gökhan Baran (29), 2002'de henüz 9 yaşındayken arkadaşlarıyla oynarken girdiği elektrik trafosunda 40 bin voltluk akıma kapılması nedeniyle vücudunun yüzde 70'lik bölümü yandı. Baran, 3 ay kadar hastanede tedavi görse de kollarını kullanamıyor, göz kapaklarını açıp kapatırken acı çekiyor, hatta konuşmakla bile güçlük çekiyordu.
GÖKHAN'IN HAYATINI BAŞKAN ERDOĞAN DEĞİŞTİRDİ! VİDEO İZLE
Gökhan'ın hayatı, dönemin Başbakanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte 2004'te okul açılışı için Konya'ya gelmesiyle değişti. Erdoğan çifti Baran'ı gördü. Baran'ın arkadaşlarından geri kalmak istemediğini söylemesi üzerine Başkan Erdoğan, gerekli talimatları verip tedavi edilmesini sağladı.
Bugüne kadar 55 ameliyat geçiren ve tedavisi devam eden Baran büyük ölçüde iyileşti. Baran, şu anda vücudunu kullanabiliyor, bazı harfleri çıkarmakta güçlük çekse de akıcı şekilde konuşabiliyor. Gökhan Baran ile Başkan Erdoğan'ın yolu yine Konya'da kesişti. Erdoğan, Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu.