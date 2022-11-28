Alkollü sürücüye kurban giden Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

Trafik canavarı, yine yürekleri yaktı. Korkunç olay, İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım'da evine giderken alkollü ve ehliyetsiz sürücü Sezer Hükümdar'ın kullandığı aracın altında kaldı. Ağır yaralandı. 18 gün boyunca yoğun bakımda yaşamak için savaştı. Ancak olmadı. Cumartesi günü hayatını kaybeden genç kız, dün sonsuzluğa uğurlandı. Cenaze töreninde ailesinin gözyaşları bir an olsun durmadı. Baba Recep Gökçe, "Yavrum hostes olacaktı, melek oldu uçtu" diyerek ağladı.