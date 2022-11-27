İstanbul'un ortasında korkunç olay! 16 yaşındaki Kendal Yıldız yanlışlıkla öldürüldü

"OLAYLA HİÇBİR ALAKASI YOKTU"

Esnaf Kenan Pekcan, "Yazık, masumdu. Burada kebapçıda çalışıyordu. Patronu da 1 saat erken göndermiş. 'Git, dinlen' demiş. Burada amcaoğullarının yanına geliyor. Kaza kurşunu, iki tane kendini bilmez insan ateş ediyor. Çocuk da kurşunların hedefi oluyor. Melek gibi bir çocuk. 16-17 yaşındaydı. Evdeydim. Duyunca şok oldum. Olayla hiçbir alakası yok. Masumdu" dedi.