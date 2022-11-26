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    • Yaşam
    • 26.11.2022 22:54
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    • 26.11.2022 22:54
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    Film gibi kovalamaca! Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı

    Kütahya’da film gibi bir kovalamaca yaşandı. Alkollü araç kullandığı için daha önce ehliyetine el konulan sürücü, polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından yakalanan sürücü C.A.’nın, 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Film gibi kovalamaca!

    Kütahya'da alkollü araç kullandığı için daha önce ehliyetine el konulan sürücü, polisin ihtarına uymayıp kaçtı.

    İstiklal Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, durumundan şüphelendiği 43 AEB 923 plakalı kamyonet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü C.A., kamyonetiyle kaçtı.

    10 KİLOMETRE TAKİP EDİLDİ
    Polis ekiplerinin yaklaşık 10 kilometrelik takibi sonucu Fuatpaşa Mahallesi 12'inci sokak üzerinde önü kesilerek durdurulan C.A., yakalanarak gözaltına alındı.

    Araçtaki arkadaşının üzerinde ise kelebek olarak bilinen bıçak ele geçirildi. Daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücü C.A.'nın 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Sürücü C.A.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Soruşturma sürüyor.

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