Film gibi kovalamaca! Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı

Araçtaki arkadaşının üzerinde ise kelebek olarak bilinen bıçak ele geçirildi. Daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücü C.A.'nın 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü C.A.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Soruşturma sürüyor.