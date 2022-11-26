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    • Yaşam
    • 26.11.2022 19:30
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    • 26.11.2022 19:38
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    Beyoğlu'nda çatışma öncesi kavga! O anlar kameraya yansıdı

    Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'nda silahlı kavga sonrası çatışma çıktı. Çatışma öncesi İstiklal Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada bir kişinin bacağından vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Beyoğlu’nda çatışma öncesi kavga!

    Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta saat 03.00 sıralarında silahlı kavga olduğu ihbarına giden polis, E.T. isimli bir kişinin bacağından vurulduğunu gördü.

    Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olay yerinden kaçan 5 kişinin peşine takıldı.

    Kovalamaca sırasında şüpheliler, 'dur' ihtarına ve polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

    Tarlabaşı'nda şüphelilerden birinin sıktığı kurşunlardan biri M.B.E. isimli polis memuruna isabet etti.

    Polis memuru M.B.E. bacağından yaralandı. Ekip arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer polisler ise silahı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Göktuğ Efe Yılmaz'a ateş açtı.

    Kurşunların isabet ettiği Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağından vurulan M.B.E. ve E.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

        KAVGA KAMERADA
        Bu arada çatışma öncesi İstiklal Caddesi'nde çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        SİLAHLA VURUP KAÇTI
        Göktuğ Efe Yılmaz'ın aralarında bulunduğu grubun bir kişiyi bacağından vurup kaçtığı görülüyor.

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