Dünyanın en yaşlı bebekleri! 30 yıl önce dondurulan embriyolardan dünyaya geldiler

Dünya, geçtiğimiz günlerde bir mucizeye tanıklık etti! ABD'deki Ulusal Embriyo Bağış Merkezi tarafından verilen bilgiye göre Rachel ve Philip Ridgeway çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendi. Embriyo bankasına gitti! 1992 yılında dondurulan embriyoların Rachel Ridgeway'in (33) rahmine yerleştirilmesiyle ikiz gebelik meydana geldi. İşte tam 30 yaşında olan o embriyodan oluşan bebekler 31 Ekim'de dünyaya geldi! Lydia Ann ve Timothy Ronald Ridgeway ismi verilen ikizler, 'dünyanın en yaşlı bebekleri' olarak tarihe geçti. Yetkililer, daha önce 24 ve 27 yıllık embriyolardan bebek dünyaya geldiğini belirterek bunun bir rekor olduğunu dile getirdi. Eşiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirten baba Ridgeway, "Benim için unutulmaz bir an! Bebekler döllendiğinde ben henüz 5 yaşındaydım. O zamandan beri korunmaları ve günümüze kadar gelmeleri gerçekten inanılmaz" dedi!
İkiz embriyolar, 1992 yılında isimsiz 50 ve 34 yaşlarındaki evli bir çift tarafından bağışlanan yumurta ve spermlerle döllendi. Saatler sonra eksi 128 derecede sıvı nitrojenle dondurulan bebekler, dünyaya gelmek için tam 30 yıl bekledi!
KUPA KIZI
Futbol tutkunları Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na kilitlendi. Önceki gün gerçekleşen karşılaşmada, Suudi Arabistan, turnuvanın favori takımlarından Arjantin'i 2-1 mağlup etti! Bu zafer, tüm dünyayı şoke ederken gözler Arabistan'ın teknik direktörü Herve Renard'ın sevgilisi Viviane Dieye'ye çevrildi. Çünkü Senegalli genç kadın, futbol severlerin hiç de yabancı olmadığı bir isimdi.
Dieye, Senegal futbol takımının eski teknik direktörü Bruno Metsu'nun eski eşiydi. Metsu'yla birlikte 2002'deki dünya kupasına gitti. Senegal'in Fransa'yı 1-0 mağlup ettiği maçı tribünden seyretti! Seneler sonra bu kez Fransız sevgilisinin çalıştırdığı Arabistan'a destek verdi! Sürpriz maçlardaki etkisiyle 'tılsımlı' olarak gösterildi ve 'kupa kızı' adı verildi.