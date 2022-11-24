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    Dünyanın en yaşlı bebekleri! 30 yıl önce dondurulan embriyolardan dünyaya geldiler

    ABD’li Rachel ve Philip Ridgeway, çocuk sahibi olmak istedi. 1992’de dondurulan embriyoları evlat edindi. 31 Ekim’deki doğum tarihe geçti! Çünkü biyolojik olarak 30 yaşında olan ancak yeni doğan ikizler, ‘dünyanın en yaşlı’ bebekleriydi! İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 24 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    İkizi de mucize

    Dünya, geçtiğimiz günlerde bir mucizeye tanıklık etti! ABD'deki Ulusal Embriyo Bağış Merkezi tarafından verilen bilgiye göre Rachel ve Philip Ridgeway çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendi. Embriyo bankasına gitti! 1992 yılında dondurulan embriyoların Rachel Ridgeway'in (33) rahmine yerleştirilmesiyle ikiz gebelik meydana geldi. İşte tam 30 yaşında olan o embriyodan oluşan bebekler 31 Ekim'de dünyaya geldi! Lydia Ann ve Timothy Ronald Ridgeway ismi verilen ikizler, 'dünyanın en yaşlı bebekleri' olarak tarihe geçti. Yetkililer, daha önce 24 ve 27 yıllık embriyolardan bebek dünyaya geldiğini belirterek bunun bir rekor olduğunu dile getirdi. Eşiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirten baba Ridgeway, "Benim için unutulmaz bir an! Bebekler döllendiğinde ben henüz 5 yaşındaydım. O zamandan beri korunmaları ve günümüze kadar gelmeleri gerçekten inanılmaz" dedi!



    İkiz embriyolar, 1992 yılında isimsiz 50 ve 34 yaşlarındaki evli bir çift tarafından bağışlanan yumurta ve spermlerle döllendi. Saatler sonra eksi 128 derecede sıvı nitrojenle dondurulan bebekler, dünyaya gelmek için tam 30 yıl bekledi!



    KUPA KIZI
    Futbol tutkunları Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na kilitlendi. Önceki gün gerçekleşen karşılaşmada, Suudi Arabistan, turnuvanın favori takımlarından Arjantin'i 2-1 mağlup etti! Bu zafer, tüm dünyayı şoke ederken gözler Arabistan'ın teknik direktörü Herve Renard'ın sevgilisi Viviane Dieye'ye çevrildi. Çünkü Senegalli genç kadın, futbol severlerin hiç de yabancı olmadığı bir isimdi.

    Dieye, Senegal futbol takımının eski teknik direktörü Bruno Metsu'nun eski eşiydi. Metsu'yla birlikte 2002'deki dünya kupasına gitti. Senegal'in Fransa'yı 1-0 mağlup ettiği maçı tribünden seyretti! Seneler sonra bu kez Fransız sevgilisinin çalıştırdığı Arabistan'a destek verdi! Sürpriz maçlardaki etkisiyle 'tılsımlı' olarak gösterildi ve 'kupa kızı' adı verildi.



        BAŞARIYA 'DOĞAN'!
        Antalya'da Kara Kuvvetleri personeli öğretmen teğmen Zeliha Doğan, tekvandoda Türkiye şampiyonu babasının izinden gitti. 8 yaşında spora yöneldi. Muaythai branşında Avrupa ile dünya birincilikleri kazandı. Son olarak da Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlediği Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda "low kick" branşında birinciliği elde etti. 24 yaşındaki teğmen, ailesini bir kez daha gururlandırdı. Baba Mahmut Doğan, "Kızımın Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasıyla 'Seninle gurur duyuyorum kızım. Seni seviyorum' diye bağırdım. Türk bayrağını dalgalandıran, İstiklal Marşı'nı okutan, birincilik kürsüsünde asker selamına duran kızımla ne kadar gurur duysak az." diye konuştu.



        KOCAMAN CİNNET!
        İzmir'de İpek Şaşmaz (44), eşi Yaşar Şaşmaz (57) ile yaşadığı tartışma sonucu evi terk etti. Kadın bir süre sonra eve gelince çift, tekrar kavga etmeye başladı. Yaşar Şaşmaz, evdeki pompalı tüfeği eline aldı. İpek Şaşmaz kaçmaya başlayınca tüfeği ateşledi. Talihsiz kadın, vücudunun birçok yerinden isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Aynı tüfekle başına ateş eden Yaşar Şaşmaz, yaşamına son verdi.



        BALON ATMA CHALLENGE'I YAPMIŞLAR!
        Mersin'de motosikletli iki kişi, yolda yürüyen 3 genç kıza içi su dolu balon attı. 22 yaşındaki Hatice Aslan, gözünden yaralandı. Bilal K. ve Ahmet K. 700 kameranın izlenmesi sonucunda yakalandı. Zanlıların olayı Tiktok'taki balon atma 'challenge'dan etkilenerek eğlence amaçlı yaptığı anlaşıldı.



            ŞİMDİ NE YA'BACAK'
            İstanbul'da Yücel Ata (82), sokağa çıktı. Yasaklı Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. 15 kez ameliyat masasına yattı. Ancak bacağı kesilmek zorunda kaldı. Hayvanın sahibi serbest bırakılınca ağladı: Olan bana oldu. Hakkımı helal etmiyorum.



            HAKİM ŞÜPHEYE DÜŞTÜ!
            Zonguldak'ta üniversiteli Özgecan Usta, Bartu C.A'nın evine gitti. 8'inci kattan düşüp yaşamını yitirdi. Sevgilisi tahliye edildi. Mahkeme ise davanın seyrini değiştirebilecek karar verdi: Keşif yapılsın, zanlının geçmişe dönük alkol oranı araştırılsın...

            PiLAKA: 93
            Türkiye'de il sayısının 93'e çıkabileceği iddia edildi. İşte o ilçelerden bazıları: Alanya, Çorlu, İnegöl, Bandırma, Bodrum, Ceyhan, Ereğli, Nazilli.

            PAHALI ALIŞVERİŞ
            Kapalıçarşı, tarihi bir satışa imza attı. Amerikalı bir turist, çok beğendiği halıyı 15 bin 500 dolara (288 bin TL) satın aldı.

            TATLI HABER
            Hatay, yöresel tatlarını dünyaya taşıdı. Künefeye uluslararası tescil almak için AB'ye başvuru yaptı.



            55 MİLYON LİRA DEVRETTİ
            6+Joker bilen çıkmayınca 55 milyon 601 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 3 kişi, 177'şer bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 501'er, 3 bilenler 167'şer, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



                2 TALİHLİYE 367'ŞER BİN
                5+1 bilen 2 kişi, 367'şer bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 982'şer, 4+1 bilenler 358'er, 4 bilenler 38'er, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

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                Haberler Yaşam Dünyanın en yaşlı bebekleri! 30 yıl önce dondurulan embriyolardan dünyaya geldiler
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