Dünyanın en yaşlı bebekleri! 30 yıl önce dondurulan embriyolardan dünyaya geldiler

Dünya, geçtiğimiz günlerde bir mucizeye tanıklık etti! ABD'deki Ulusal Embriyo Bağış Merkezi tarafından verilen bilgiye göre Rachel ve Philip Ridgeway çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendi. Embriyo bankasına gitti! 1992 yılında dondurulan embriyoların Rachel Ridgeway'in (33) rahmine yerleştirilmesiyle ikiz gebelik meydana geldi. İşte tam 30 yaşında olan o embriyodan oluşan bebekler 31 Ekim'de dünyaya geldi! Lydia Ann ve Timothy Ronald Ridgeway ismi verilen ikizler, 'dünyanın en yaşlı bebekleri' olarak tarihe geçti. Yetkililer, daha önce 24 ve 27 yıllık embriyolardan bebek dünyaya geldiğini belirterek bunun bir rekor olduğunu dile getirdi. Eşiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirten baba Ridgeway, "Benim için unutulmaz bir an! Bebekler döllendiğinde ben henüz 5 yaşındaydım. O zamandan beri korunmaları ve günümüze kadar gelmeleri gerçekten inanılmaz" dedi!