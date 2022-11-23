Angelina Jolie'den İlluminati itirafları: İsteklerini kabul ettiğim için Lara Croft rolünü kaptım





GÖZDEN KAÇMAYAN ÜNLÜLER!

İllumınatı, bugün Almanya'nın bir parçası olan Bavyera'da hukuk profesörü Adam Weishaupt tarafından kurulan gizli bir tarikattı! Üçgen içinde bir göze benzeyen bir sembol olan "Her Şeyi Gören Göz", ABD dolarının üzerinde bile yer aldı. Tarikatın üyeleri arasında ise Beyonce, Kanye West, Kylie Jenner gibi isimler de vardı. Hatta Beyonce, "İlluminati tarikatının üyesiyim. Onların desteği ile şöhrete kavuştum" dedi.