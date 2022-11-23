Angelina Jolie'den İlluminati itirafları: İsteklerini kabul ettiğim için Lara Croft rolünü kaptım

Son yıllarda Hollywood dünyasını etkisi altına alan İlluminati tarikatı bu kez Angelina Jolie'ye uzandı. Ünlü yıldız, İlluminati tarikatının iç yüzünü arkadaşlarına anlattı. İtirafların yer aldığı ses kayıtları bir anda gündemi salladı. Jolie, 1999'da henüz 23 yaşındayken tarikat ile tanıştığını açıkladı. Angelina, ünlülerin Illuminati Tarikatına katılmak için geçmesi gereken korkunç ritüelleri ayrıntılarıyla sıraladı:
BOMBA GİBİ LİSTE
"Örgüt üyeleri tarafından bağlandım. Tecavüze uğradım işkence gördüm. Yılanı öldürdüm kanını içtim. Lara Croft rolünü de bu şekilde kaptım." Öte yandan Angelina Jolie'nin video kasetini sızdıran kaynak yine "seks listesi" yayınladı. El yazısıyla yazılmış listede Tom Cruise, Nikole Kidman, Charlie Sheen ve Johnny Depp gibi ünlülerin isimleri yer aldı. Ayrıca yıldızların adlarının yanında bir ile 10 arasında değişen sayıları vardı. Ayrıca v, p, b, h, e, o ve g harflerinin kullanıldığı bir kod ve belirli isimlerden sonra karalanmış yorumlar bulunmaktaydı.
GÖZDEN KAÇMAYAN ÜNLÜLER!
İllumınatı, bugün Almanya'nın bir parçası olan Bavyera'da hukuk profesörü Adam Weishaupt tarafından kurulan gizli bir tarikattı! Üçgen içinde bir göze benzeyen bir sembol olan "Her Şeyi Gören Göz", ABD dolarının üzerinde bile yer aldı. Tarikatın üyeleri arasında ise Beyonce, Kanye West, Kylie Jenner gibi isimler de vardı. Hatta Beyonce, "İlluminati tarikatının üyesiyim. Onların desteği ile şöhrete kavuştum" dedi.