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    17 yaşındaki Kader Yiğit, sevgilisinin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu! Ağabeyi isyan etti: Bu işte bir çelişki var

    17 yaşındaki Kader, sevgilisinin tüfeğinden çıkan kurşunla can verdi. Zanlı cezaevine gönderildi. Gözü yaşlı ağabey, “Bu işte bir çelişki var, orada bir şey oldu ve bir kişinin üzerine yıkıldı. Katil kim” dedi.

    Acı ’Kader’

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kader Yiğit, biri kız 5 arkadaşı ile gezmeye gitti. Ancak Yusuf B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



    Yusuf B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Genç kızın ağabeyi Gökhan Yiğit ise olayla ilgili çelişkilerin olduğunu söyleyerek, "Kader benim öz kardeşim, bir de ablam var. Üçümüz de yurtta büyüdük. Şakalaşırken silah patlamış. Tüfekle vurulduğunu söylüyorlar. İfadeler çok çelişkili. Orada 4 erkek varmış, birisinin ismini gizliyorlar. Belki de birlikte plan yaptılar birbirlerini koruyorlar. Cezayı Yusuf B. şu anda çekiyor. Bu benim yüreğimi soğutmuyor. Kardeşimi neden o saatte oraya çağırıyorlar? Neden dolu silahla geziyorlar? Zanlı silahı Harun denilen birisinden almış" dedi.



    HAYALLERİNİ ÇALDILAR
    Ağabey Yiğit, "Kardeşim, eğlenceli bir insandı. Hem okuyordu, hem çalışıyordu. Eve gelir katkısında bulunuyordu. Silahtan çok korkardı" dedi.

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    Haberler Yaşam 17 yaşındaki Kader Yiğit, sevgilisinin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu! Ağabeyi isyan etti: Bu işte bir çelişki var
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