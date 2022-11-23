17 yaşındaki Kader Yiğit, sevgilisinin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu! Ağabeyi isyan etti: Bu işte bir çelişki var





Yusuf B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Genç kızın ağabeyi Gökhan Yiğit ise olayla ilgili çelişkilerin olduğunu söyleyerek, "Kader benim öz kardeşim, bir de ablam var. Üçümüz de yurtta büyüdük. Şakalaşırken silah patlamış. Tüfekle vurulduğunu söylüyorlar. İfadeler çok çelişkili. Orada 4 erkek varmış, birisinin ismini gizliyorlar. Belki de birlikte plan yaptılar birbirlerini koruyorlar. Cezayı Yusuf B. şu anda çekiyor. Bu benim yüreğimi soğutmuyor. Kardeşimi neden o saatte oraya çağırıyorlar? Neden dolu silahla geziyorlar? Zanlı silahı Harun denilen birisinden almış" dedi.