Trafik 'cani'varı! Ehliyetsiz ve alkollü şekilde Aleyna Nur Gökçe'yi çarpan Sezer Hükümdar, 14 yıl önce de bir kişiyi hayattan kopardı

Akşam saatlerinde evine doğru yürüyen Aleyna Nur Gökçe (21), alkollü ve ehliyetsiz sürücü Sezer Hükümdar'ın kullandığı aracın altına kaldı. Ağır yaralandı. Komaya girdi ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermeye başladı. Onu bu hale getiren trafik canavarı ise 24 saat dolmadan serbest bırakıldı! Olaydan 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan Sezer Hükümdar'la ilgili verilen karara tepki yağdı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkarttığı sürücü, kazadan 1 hafta sonra tutuklandı! Soruşturmada, yeni detaylara ulaşıldı! Öyle ki Sezer Hükümdar, 2008'de de İstanbul Avcılar'da 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne yol açtı! Tutuklandı.
SADECE 43 GÜN HAPİS YATTI
Bilirkişi, kazanın dikkatsizlikten dolayı yaşandığını belirtmesi üzerine 43 gün sonra serbest kaldı! Yalnızca 12 bin 100 TL adli para cezasına çarptırıldı! İşte bu karar, vicdanları yaraladı. Ağabey Hakan Gökçe, yaşanan olayın kaza değil cinayete teşebbüs olduğunu vurguladı. "Aleyna için adalet istiyoruz. Bugün Aleyna oldu, yarın bir başkası olacak. Bu kaza değil, cinayete teşebbüs. 35 yaşında, 2 kişinin de hayatıyla oynamış. Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmamalı. Bu kazalık bir durum değil. Alkollü ve ehliyetsiz araba kullanmak var" ifadesini kullandı.