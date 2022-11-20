Trafik 'cani'varı! Ehliyetsiz ve alkollü şekilde Aleyna Nur Gökçe'yi çarpan Sezer Hükümdar, 14 yıl önce de bir kişiyi hayattan kopardı





SADECE 43 GÜN HAPİS YATTI

Bilirkişi, kazanın dikkatsizlikten dolayı yaşandığını belirtmesi üzerine 43 gün sonra serbest kaldı! Yalnızca 12 bin 100 TL adli para cezasına çarptırıldı! İşte bu karar, vicdanları yaraladı. Ağabey Hakan Gökçe, yaşanan olayın kaza değil cinayete teşebbüs olduğunu vurguladı. "Aleyna için adalet istiyoruz. Bugün Aleyna oldu, yarın bir başkası olacak. Bu kaza değil, cinayete teşebbüs. 35 yaşında, 2 kişinin de hayatıyla oynamış. Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmamalı. Bu kazalık bir durum değil. Alkollü ve ehliyetsiz araba kullanmak var" ifadesini kullandı.