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    Medeniyetlerin beşiği! Adıyaman M.Ö. 40 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle göz kamaştırıyor

    M.Ö. 40 bin yıl öncesine dayanan tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Adıyaman Güneydoğu Bölgesinde mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Neolotik çağlardan Roma’ya, Selçuklulardan Osmanlılara kadar hemen her medeniyetin eserleri ve izleri Adıyaman’da bulunuyor.

    Medeniyetlerin beşiği

    Nemrut Dağı ören yeri, İl Merkezine direkt 87 km. Arsameia Antik yolu üzerinden 77 km. Kahta ilçesine 43 km uzaklıktadır. Dünya harikası olan bu tümülüs, Doğu Toros sıradağları üzerinde 2206 metre yükseklikte, Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hakim bir tepe üzerindedir. Kommagene Kralı I. Antiochos için yapılan anıt mezar üzerinde kırma ve çakıl taşları yığılarak bir tümülüs oluşturulmuş ve tümülüsün etrafındaki teraslar üzerine ateş sunağı ve Greko-Pers üslubunda dev heykel ve kabartma steller yapılmıştır.



    CENDERE KÖPRÜSÜ (SEPTİMİUS SEVERUS)
    Adıyaman İli Kahta ile Sincik ilçeleri arasında yer alan Cendere Çayı (Cabinas) üzerine kurulmuştur. Biri ana ve diğeri tahliye olmak üzere iki kemerden oluşur. Bugün hala kullanılan köprü Roma İmparatoru Septimius Severus zamanında Samsat'ta karargah kuran XVI.Lejyon tarafından yaptırılmıştır.



    ABUZER GAFFARİ TÜRBESI
    Adıyaman'ın 5 km doğusunda ziyaret köyündedir. Kapısındaki yazıt H. 1136 tarihlidir. Türbe Bağdat seferi dönüşünde IV. Murat 'ın emriyle yaptırılmıştır.



        GERGER KALESİ (FIRAT ARSAMEİASI)
        ADIYAMAN'IN Kahta İlçesine 85 km. uzaklıkta Gerger ilçesinde bulunan ve tarihi Geç Hitit dönemine dayanan kale, Fırat Nehri'nin batı yakasında yer almaktadır. İ.Ö. II. Yüzyılda Kommagenelilerin atası olan Arsames tarafından sarp kayalar üzerine kurulan kalenin batı surlarında Kral Samos'a ait bir kabartma bulunmaktadır. İslami dönemde de kullanılan kale içerisinde cami, dükkanlar ve su sarnıçları bulunmaktadır.



        ULU CAMİİ
        Adıyaman'ın şehir merkezinde bulunmaktadır. Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan camii daha sonraları birçok kez onarım görmüştür. Caminin bu günkü şekliyle 1863 tarihinde yaptırıldığını bildiren bir kitabe, minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunmaktadır.



        ADIYAMAN YEMEKLERİNİN BAŞLICALARI:
        Meyir Çorbası
        Alaca Çorbası
        Malhute Çorbası
        Adıyaman Tavası
        Parmak Kebap
        Karıştırmalı Pilav
        Kavurmalı Sıcak Köfte
        Kel Köfte


        KÜNYE
        9 ilçesi 406 köyü bulunuyor
        Yüzölçümü 7 614 km2'dir
        Nüfusu 597.835

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        Haberler Yaşam Medeniyetlerin beşiği! Adıyaman M.Ö. 40 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle göz kamaştırıyor
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