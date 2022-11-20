Borç verdiği kişi kaçmaya çalışınca kaputa atladı! Yer: Ümraniye

Ümraniye'de bir kişi, iddiaya göre borç verdiği adam otomobile binip kaçmaya çalışınca, kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsünün kaputu tutan kişiyi düşürmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.



Dudullu Mahalle'sinde 17 Kasım Perşembe günü saat 16.30 sıralarında iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasında tartışma çıktı. Borcu olan kişi otomobiliyle kaçmaya çalışırken, alacaklı olan gitmesini engellemek için kaputun üstüne çıktı. Kısa bir süre bu şekilde yolculuk yaptılar. Kaçan sürücü zaman zaman zikzaklar çizerek, kaputu tutan kişiyi düşürmeye çalıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.