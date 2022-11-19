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    • Yaşam
    • 19.11.2022 16:13
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    • 19.11.2022 16:39
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    Direksiyon dersi alan sürücü kaldırımdaki baba ile kızına çarptı

    Üsküdar'da özel bir araçla direksiyon eğitim alan sürücü, kaldırıma çıkarak baba ile kızına çarptı. Hastaneye kaldırılan babanın vücudunda ezikler tespit edilirken, küçük kızın ayağı kırıldı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    AJANSLAR
    Acemi sürücü baba ile kızını ezdi

    Üsküdar'da özel bir araçla direksiyon eğitimi alan sürücü kaldırıma çıkarak baba ile kızına çarptı.

    PANİKLEYEREK GAZA BASTI
    15 Kasım Salı günü saat 15.00 sıralarında Küplüce Mahallesi'nde; özel bir araçla direksiyon eğitimi alan kişi ara sokaktan çıktığı sırada İETT otobüsünü görünce panikleyerek gaza bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden acemi sürücü, işyerini önündeki kaldırımda bekleyen baba ve kızına çarptı. Kazada baba Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızı yaralandı.

    KÜÇÜK KIZIN AYAĞI KIRILDI
    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 6 yaşındaki Elvinsu'nun ayağı kırılırken baba Demir'inden vücudunda ezilmeler oldu.

    SON SÜRAT GAZA BASIYOR
    Kazayı anlatan Orhan Demir şikayetçi olduğunu söyledi.

    Demir yaşananları şu sözlerle aktardı:
    Kızımla birlikte dükkana iniyorduk. Güneş meyveleri vurduğunu görünce tenteyi aşağıya indirmeye çalışıyordum. Bu sırada aracın son sürat geldiğini gördüm. Bu kadın sürücü bir direksiyon hocasıyla birlikte sokakta eğitim alıyor. Direksiyon ders almaya çalışıyor. O arada hocası ona diyor ki 'gaza bas' deyince son sürat gaza basıyor. Direkt böyle üstümüze geliyor kızımla birlikte kaldırımdayız.

        Tabii şikayetçi olduk. Zaten bizim şikayetçi olmamızın amacı sokak arasında eğitim almak ne kadar doğru olabilir. Bunun eğitimini veren kurslar var, bunun eğitim araçları var. Sonuçta bu işi yapan insanlar var. Onlarla irtibata geçsinler. Her önüne gelen eğitim verirse işte sonucu bu. Yani insanların hayatıyla oynamak kadar kolay değil.

        ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM
        Demir, "Ambulans ve polis geldi. Gerekli tutanaklar tutuldu. Ufak tefek ezikler var. Kızımın ayağı kırık. Biz ölümden döndük resmen. Kızım zaten bir anda kayboldu. Yani ben onun öldüğünü düşündüm. Ya da onun resmen ölüsünü arıyordum. Allah bağışladı." dedi.

        Kaza sonrası sürücünün polis merkezine götürülerek ifadesinin alındığı öğrenildi. Ehliyeti olan acemi sürücünün direksiyon dersi aldığı kaydedildi.

            KAZA ANI KAMERADA
            Baba kızın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde baba ve kızı kaldırımda beklediği sırada bir otomobil hızla gelerek çarpıyor. Ambulans gelerek yaralıları götürüyor.

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