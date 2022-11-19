Direksiyon dersi alan sürücü kaldırımdaki baba ile kızına çarptı

Tabii şikayetçi olduk. Zaten bizim şikayetçi olmamızın amacı sokak arasında eğitim almak ne kadar doğru olabilir. Bunun eğitimini veren kurslar var, bunun eğitim araçları var. Sonuçta bu işi yapan insanlar var. Onlarla irtibata geçsinler. Her önüne gelen eğitim verirse işte sonucu bu. Yani insanların hayatıyla oynamak kadar kolay değil.