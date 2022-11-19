Direksiyon dersi alan sürücü kaldırımdaki baba ile kızına çarptı

Üsküdar'da özel bir araçla direksiyon eğitimi alan sürücü kaldırıma çıkarak baba ile kızına çarptı.
PANİKLEYEREK GAZA BASTI
15 Kasım Salı günü saat 15.00 sıralarında Küplüce Mahallesi'nde; özel bir araçla direksiyon eğitimi alan kişi ara sokaktan çıktığı sırada İETT otobüsünü görünce panikleyerek gaza bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden acemi sürücü, işyerini önündeki kaldırımda bekleyen baba ve kızına çarptı. Kazada baba Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızı yaralandı.
KÜÇÜK KIZIN AYAĞI KIRILDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 6 yaşındaki Elvinsu'nun ayağı kırılırken baba Demir'inden vücudunda ezilmeler oldu.
SON SÜRAT GAZA BASIYOR
Kazayı anlatan Orhan Demir şikayetçi olduğunu söyledi.
Demir yaşananları şu sözlerle aktardı:
Kızımla birlikte dükkana iniyorduk. Güneş meyveleri vurduğunu görünce tenteyi aşağıya indirmeye çalışıyordum. Bu sırada aracın son sürat geldiğini gördüm. Bu kadın sürücü bir direksiyon hocasıyla birlikte sokakta eğitim alıyor. Direksiyon ders almaya çalışıyor. O arada hocası ona diyor ki 'gaza bas' deyince son sürat gaza basıyor. Direkt böyle üstümüze geliyor kızımla birlikte kaldırımdayız.