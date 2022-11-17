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    Dünyaya 730 gram ağırlığında gelen Bilge Eva, 100 günlük yaşam mücadelesini kazandı

    Bilge Eva henüz 730 gram iken dünyaya “merhaba” dedi... Yoğun bakımda tam 100 gün süren yaşam mücadelesi verdi. Parmak bebek hastaneden 2,7 kg ağırlığında taburcu oldu...

    Gül Kireklo
    D’eva’sa yürek!

    Öğretmen Benan Hazır (31) ve endüstri mühendisi Onur Hazır (36) tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi oldu. Genç çift bebeklerini kucaklarına alacaklarını günün hayalini kuruyordu. Ancak 6'ncı ayda yapılan rutin kontrollerde doktorlar Benan Hazır'ın aşırı ödem ve şişkinliğinden şüphelendi. Benan Hazır doğuma alındı. 730 gram olarak dünyaya gelen Bilge Eva, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze nakledildi. 100 gün yoğun bakımda kaldı. Şimdi 8 aylık ve tam 2 kilo 700 gram oldu.



    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Turan Tunç, erken doğum riski olan bebeklerin yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde doğması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Tunç, "Bilge Eva bizi de çok mutlu etti" dedi.



    Prof. Dr. Turan Tunç, "Bin 500 gramın altında doğan prematüre bebeklerde "Golden hour" olarak tabir edilen ilk birkaç saat çok önemli" dedi.

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    Haberler Yaşam Dünyaya 730 gram ağırlığında gelen Bilge Eva, 100 günlük yaşam mücadelesini kazandı
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