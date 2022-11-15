Villada dehşet! Yengesini baltayla öldürdü! Olayı izleyen abisi kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi





TARTIŞMA ÇIKTI

Kısa sürede büyüyen tartışma, bu kez kavgaya dönüşünce, Ali Rıza Topçu eline geçirdiği balta ile Fatma Topçu'nun başına vurdu. Fatma Topçu olay yerinde hayatını kaybetti. Yatalak hasta olan ve kardeşinin eşini öldürmesine tanıklık eden Abdullah Topçu'da kalp krizi geçirerek öldü. Zanlı Ali Rıza Topçu'yu gözaltına alırken, cesetler ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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