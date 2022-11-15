Villada dehşet! Yengesini baltayla öldürdü! Olayı izleyen abisi kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra emekli olan memleketleri Kayseri'ye dönen Ali Rıza Topçu (73) ve Abdullah Topçu (93) kardeşler, memleketleri Kayseri'ye dönerek, Melikgazi ilçesindeki Bahçelievler Mahallesinde bir villa yaptırıp, altlı üstlü yaşamaya başladı. Ancak aralarında son dönemde sık sık tartışma çıkan Ali Rıza Topçu ile ağabeyinin eşi Fatma Topçu (73) arasında, dün sabah yine tartışma çıktı.
TARTIŞMA ÇIKTI
Kısa sürede büyüyen tartışma, bu kez kavgaya dönüşünce, Ali Rıza Topçu eline geçirdiği balta ile Fatma Topçu'nun başına vurdu. Fatma Topçu olay yerinde hayatını kaybetti. Yatalak hasta olan ve kardeşinin eşini öldürmesine tanıklık eden Abdullah Topçu'da kalp krizi geçirerek öldü. Zanlı Ali Rıza Topçu'yu gözaltına alırken, cesetler ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.