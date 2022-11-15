Okyanusta kaybolan Dilek Ertek için gıyabi cenaze tören düzenlendi





ÇAYLI BÖREKLİ REHİNE KURTARMA

Çorum'da yaşan ve psikolojik sorunları olan Mustafa Yılmaz, bir süre önce boşandığı ancak daha sonra dini nikah kıydığı eşi Merve Koç'un çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ederek, evine gitti. Yılmaz, burada eşi ile birlikte kayınvalidesi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müzakeresi sonucu, 3 saat sonra kayınvalidesi ile 2 çocuğunu serbest bıraktı. Tüfeği de polislere teslim eden Yılmaz, eşini ise babasın ruhsatsız silahıyla rehin tutmaya devam etti. Evin, demir parmaklıkları arasından zanlıyla irtibat kuran polis Yılmaz'ı ikna etmeye çalıştı. Yılmaz da polislere, evde demlediği çayı ikram etti. Sabah saatlerinde önce cumhuriyet savcısı, ardından da ablasıyla görüşen 18 saat sonra ikna oldu. (Ali ALTUNTAŞ)