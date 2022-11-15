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    Okyanusta kaybolan Dilek Ertek için gıyabi cenaze tören düzenlendi

    Dilek Ertek, yolcu gemisinden okyanusa çakıldı. 20 gün boyunca arandı. Ancak bulunamadı. Dün, gıyabi cenaze töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 15 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Son veda

    Okyanusta kaybolan işkadını için gıyabi cenaze töreni yapılı. Yakınları gözyaşlarını tutamadı. İş kadını Dilek Ertek, 24 Ekim'de Norwegian Spirit adlı yolcu gemisine atladı. Pasifik turuna çıktı. Yanında, İsviçreli mimar sevgilisi Artur Fuchberger da vardı. Ancak geminin hareket etmesinden saatler sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle okyanusa çakıldı! Tahiti açıklarında yapılan arama çalışmaları da sonuçsuz kaldı.



    Ertek'in 20 gündür bulunamaması üzerine Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze töreni yapıldı. Dilek Ertek'i liseden arkadaşı Ender Mermerci de "55 sene, dile kolay bir arkadaşlığım vardı. Harika bir insandı. Çok güzel anılarımız vardı, bana kardeşten de yakındı. Kara gün dostuydu. Harika bir kardeşimi kaybettim" diyerek yaşadığı acıyı anlattı.



    Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk ve gelini Ceren Bektaş Atuk, taziyeleri kabul etti.



        Ender Mermerci de "Dostumu kaybettim" dedi.



        'İKİZ'İ DE HARİKA
        Antalya'da yaşayan Yiğen çifti, kısa süre önce ikizleri olacağını öğrendi. Ancak gebeliğin 19. haftasında, bebeklerde 'ikizden ikize transfüzyon sendromu' gelişti. Bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kritik operasyon gerçekleşti. İkisi de, anne karnında yapılan lazer operasyonuyla iyileşti. Sağlıkla dünyaya geldi. İkizlerin annesi Şerife Yiğen ise "Allah'ıma çok şükür bebeklerim sağlıklarına kavuştular. Hocalarım bana en güzel hediyeyi verdi" dedi.



        MUTLAK BAŞARI!
        Ankara Mamak'ta yaşayan Cihat-Bilge Atyıldız çiftinin en büyük çocukları Çağrıhan Atyıldız, otizmli dünyaya geldi. Ailesi müziğe ilgisi olduğunu fark etti! Bunun üzerine gittiği müzik kursunda, mutlak kulağa sahip olduğu ve duyduğu tüm sesleri notaya çevirebildiği belirlendi. Kısa sürede gitar, bağlama ve piyona çalmayı öğrenen Çağrıhan birincilikle Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ne yerleşti. Anne Bilge Atyıldız, "Çağrıhan müzikle tanıştıktan sonra hayata dahil oldu. Alkış onu çok motive etti. İfade gücü gelişti" dedi.



            'PARA'FESÖR
            Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Kürşat Yıldırım, şansıyla dünyanın gündemine yerleşti. Loto'dan 10 milyon euro'yu cebe indirdi. Altına Ferrari ve Prosche'u çekti. Eş aradığını ilan etti. Dün de bir kez daha şansını denedi. Yeniden Loto oynamak için bayiye gitti. Uğurlu rakamlarını girdi. İşte bu kez para parayı çekti! Çünkü milyoner Kürşat, bu kez de 2 bin euro kazandığını öğrendi! "15 yıldır Loto oynuyordum. Hiç kazanamadım. Ancak birden şansım açıldı! Zengin olsam da para beni değiştirmeyecek" dedi.



            BAŞIMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ
            Şarkıcı Ebru Elver internette beğendiği İstanbul Kadıköy'deki evi kiralamaya karar verdi. 6 aylık kira ve depozito bedeli olan 28 bin lirayı da peşin ödedi. Şarkıcı Elver hayatının şokunu ise daireye gittiğinde yaşadı. Yaşayacağı ev olduğunu düşündüğü daireden çıkan kişi, "Burası benim evim" deyince dolandırıldığını anladı. "Başımdan kaynar sular döküldü" diyerek şikayetçi oldu. Talihsiz şarkıcı, "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 30 bin liraya yakın ödeme yaptım. Evi kiraladığım kişiyi bulamıyoruz şuan" dedi. (Arzu KAYA)



            ÇAYLI BÖREKLİ REHİNE KURTARMA
            Çorum'da yaşan ve psikolojik sorunları olan Mustafa Yılmaz, bir süre önce boşandığı ancak daha sonra dini nikah kıydığı eşi Merve Koç'un çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ederek, evine gitti. Yılmaz, burada eşi ile birlikte kayınvalidesi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müzakeresi sonucu, 3 saat sonra kayınvalidesi ile 2 çocuğunu serbest bıraktı. Tüfeği de polislere teslim eden Yılmaz, eşini ise babasın ruhsatsız silahıyla rehin tutmaya devam etti. Evin, demir parmaklıkları arasından zanlıyla irtibat kuran polis Yılmaz'ı ikna etmeye çalıştı. Yılmaz da polislere, evde demlediği çayı ikram etti. Sabah saatlerinde önce cumhuriyet savcısı, ardından da ablasıyla görüşen 18 saat sonra ikna oldu. (Ali ALTUNTAŞ)



                179 MİLYON DEVRETTİ
                6+Joker bilen çıkmayınca 179 milyon 186 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 150 bin 377'şer, 4 bilenler bin 439'ar 3 bilenler 122'şer, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                2 TALİHLİYE 126'ŞAR BİN
                10 bilen 2 kişi, 126'şar bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 910'ar, 8 bilenler 236'şar, 7 bilenler 46'şar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                KRİPTO FARUK'A İADE
                Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, tekrar mahkemede ifade verdi. Arnavutluk savcılığı, Türkiye'ye iadesini istedi.

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                Haberler Yaşam Okyanusta kaybolan Dilek Ertek için gıyabi cenaze tören düzenlendi
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