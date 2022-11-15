Okyanusta kaybolan Dilek Ertek için gıyabi cenaze tören düzenlendi

Okyanusta kaybolan işkadını için gıyabi cenaze töreni yapılı. Yakınları gözyaşlarını tutamadı. İş kadını Dilek Ertek, 24 Ekim'de Norwegian Spirit adlı yolcu gemisine atladı. Pasifik turuna çıktı. Yanında, İsviçreli mimar sevgilisi Artur Fuchberger da vardı. Ancak geminin hareket etmesinden saatler sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle okyanusa çakıldı! Tahiti açıklarında yapılan arama çalışmaları da sonuçsuz kaldı.
Ertek'in 20 gündür bulunamaması üzerine Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze töreni yapıldı. Dilek Ertek'i liseden arkadaşı Ender Mermerci de "55 sene, dile kolay bir arkadaşlığım vardı. Harika bir insandı. Çok güzel anılarımız vardı, bana kardeşten de yakındı. Kara gün dostuydu. Harika bir kardeşimi kaybettim" diyerek yaşadığı acıyı anlattı.
Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk ve gelini Ceren Bektaş Atuk, taziyeleri kabul etti.