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    • Yaşam
    • 15.11.2022 08:45
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    • 15.11.2022 08:45
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    Antalya'da baba-oğul kavgası! Tüfekle öldürdü

    Son dakika haberler... Antalya'da A.K. ile babası M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası A.K babasını tüfekle vurarak öldürdü.

    Babasını tüfekle vurdu!

    Antalya'nın Akseki ilçesinde, baba-oğul arasında çıkan kavga ölümle bitti.

    Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan A.K. ile babası M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
    Tartışmanın büyümesiyle A.K. babasına tüfekle ateş etti.

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücuduna saçmaların isabet ettiği M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Şüpheli A.K. gözaltına alındı.

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