10 saniye içinde hangi bardakta daha fazla su olduğunu bul! Pratik zeka mısın öğren! Bunu çözebilene büyük alkış!

Analitik bulmacaları ve oyunları çözmekten hoşlanıyorsanız, bu zeka oyunu tam size göre. Bu beyin bilmecesi, Zeka Seviyenizi değerlendirmenize yardımcı olacak eğlenceli bir IQ Testidir. Herhangi bir sorun için verdiğiniz karara dayalı olarak zekanızı test etmenize yardımcı olan birçok zeka oyunu türü vardır. Bunları çözerken biraz farklı ve alışılmışın dışında analiz etmeniz gerekiyor. Çözüme ulaşmak için yaratıcı bir zihin kullanmanız gerekir, çünkü cevap hemen önünüzde olmayacaktır. Bu yüzden, resimde hangi bardağın daha fazla su içerdiğini belirlemeniz gereken ilginç bir zeka oyunu hazırladık.
-Yukarıdaki resimde, dört bardak arasında suyu daha fazla olan Bardağı belirlemelisiniz. Dikkatli bir zihin bu bulmacayı 30 saniye içinde çözebilir. Resimde gösterilen her cam seçeneğini dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor.
CEVAP: Bu zeka oyununda, su bardaklarının içine yerleştirilen nesnelerin ağırlığı, bir cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Seçenek 1'de su bardağında bir bilye bulunur; Seçenek 2'de bir kalemtıraş, Seçenek 3'te bir kalem ve Seçenek 4'te camın içinde bir ataş bulunur. Ayrıca resme dikkatli bakarsak, içine yerleştirilen nesnelerle tüm camların su seviyesi aynı. Yani bu durumda, içinde en hafif nesne bulunan bardaklarda, dört bardaktan daha fazla su olacaktır. En hafif ve en küçük nesne ataştır.
-Tahmin edin hangi bayan 5 saniye içinde eve daha fazla su getirecek