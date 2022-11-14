10 saniye içinde hangi bardakta daha fazla su olduğunu bul! Pratik zeka mısın öğren! Bunu çözebilene büyük alkış!

-Yukarıdaki resimde, dört bardak arasında suyu daha fazla olan Bardağı belirlemelisiniz. Dikkatli bir zihin bu bulmacayı 30 saniye içinde çözebilir. Resimde gösterilen her cam seçeneğini dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor.

CEVAP: Bu zeka oyununda, su bardaklarının içine yerleştirilen nesnelerin ağırlığı, bir cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Seçenek 1'de su bardağında bir bilye bulunur; Seçenek 2'de bir kalemtıraş, Seçenek 3'te bir kalem ve Seçenek 4'te camın içinde bir ataş bulunur. Ayrıca resme dikkatli bakarsak, içine yerleştirilen nesnelerle tüm camların su seviyesi aynı. Yani bu durumda, içinde en hafif nesne bulunan bardaklarda, dört bardaktan daha fazla su olacaktır. En hafif ve en küçük nesne ataştır.