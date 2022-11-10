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    • Yaşam
    • 10.11.2022 16:31
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    • 10.11.2022 16:31
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    Bayrampaşa'da gündüz vakti silahlı saldırı! Olay anı kamerada

    İstanbul Bayrampaşa'da öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Araç içerisinde bekleyen 2 kişi evinden çıkan bir şahsa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

    Bayrampaşa’da gündüz vakti silahlı saldırı! Olay anı kamerada

    Bayrampaşa'da Tayfun Dayan, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün saat 13.10 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araç içinde bekleyen 2 şüpheli, Tayfun Dayan'a evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada saldırdı. Silahtan çıkan kurşunlar Dayan'ın bacak, bel ve kalçasına isabet ederken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Dayan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hastaneye kaldırılan Dayan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    OLAY ANI KAMERADA
    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tayfun Dayan'ın otomobiline binmek istediği sırada yanına yaklaşan araçtaki şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradığı görülüyor.

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    Haberler Yaşam Bayrampaşa'da gündüz vakti silahlı saldırı! Olay anı kamerada
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