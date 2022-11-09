Madrid'e gitmek isterken kendilerini Mardin'de buldular! Filmleri aratmayan olay





Konu hakkında açıklama yapan Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Arslan Paşaoğlu, "Yaklaşık bir buçuk ay önce Moskova'dan Madrid'e gitmek isteyen yolcuları acente firması yanlışlıkla Mardin'e gönderiyor ve turistler Mardin'e geliyor. Mardin'e indikleri zaman da şaşırıyorlar. Madrid'i beklerken Mardin'e geliyorlar. Şehre çıkıyorlar şehrin güzelliğini görünce çok mutlu oluyorlar. Biz de bu durumu duyunca yardım ettik ve bir üyemizin otelinde ağırladık, misafir ettik. Ertesi gün Madrid'e aktarmalı uçakla geri döndüler. Aradan 10 gün geçtikten sonra aynı acente aynı hatayı yaptı. 3 kişilik turist kafilesini Madrid yerine Mardin'e gönderdiler. Onlar da beğendiler, 3 gün kadar burada kaldılar. Sonrasında ayrıldılar ve daha sonra tekrar geleceklerini belirttiler" dedi.