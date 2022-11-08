İkinci el telefon alıp satacaklar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı





''TİCARET BAKANLIĞI'NIN VERDİĞİ LİSANS KRİTİK ÖNEME SAHİP''

Ticaret Bakanlığı'nın verdiği lisans sektörün kurumsallaşması açısından çok kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Özdemir, "Biz sahip olduğumuz bu lisans ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun veri tabanından IMEI numarası ile yenilediğimiz tüm cihazların sorgulamalarını yapar, herhangi bir suça karışıp karışmadıklarını ve kayıp, çalıntı durumlarını kontrol ederiz. Dolayısıyla burada da güvenlik konusunda büyük bir soru işaretini yok etmiş oluyoruz. Tüm yenileme süreçlerini bu lisansın esaslarına göre yapıyoruz. Sattığımız tüm cihazların bakım ve onarımı için lisanslı ve orijinal ürünler kullanıyoruz. Yenilenmiş cihazlarda korsan bir yazılım bulunmaz. İlk sahibinin bilgileri tamamen sıfırlanır ve satın alan tarafa bu şekilde teslim edilir. Bu koşullar da yenilenmiş cihaz ve ikinci el cihaz arasındaki farkında aslında altını çizmiş bulunmaktayız. Yenileme merkezimizdeki tüm test ve bakım onarım işlemleri uçtan uca dijitalleşmiş bir sistemle, hiçbir kişisel görüşe yer bırakmayacak bir titizlikle yapılır. İlk sahibinin bilgileri tamamen sıfırlanmış olarak tarafına teslim edilir. Kurumsallık ve şeffaflık ilkemize sıkı sıkıya bağlıyız. Müşterilerimizle aramızdaki tüm ödeme süreçleri bankalar üzerinden yapılır. Yaptığımız işin her zaman arkasındayız ve tüm yenilenmiş cihazlarımız 12 ay EasyCep garantisinde olup müşterilerimizin 14 gün boyunca koşulsuz iade hakkı saklıdır. Web sitemiz ve mağazalarımızdan satın alınan tüm cihazlar tıpkı sıfır bir cihaz alırken olduğu gibi özel olarak kutulanmış şekilde teslim edilir. Kutu içerisinde; cihaz, şarj adaptörü ve kablosu, sim kart açma iğnesi, garanti belgesi ve cihaz üzerinde hangi yenileme işlemlerinin yapıldığını belgeleyen TSE belgesi yer alır" diye konuştu.

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