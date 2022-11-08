İkinci el telefon alıp satacaklar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Son dönemde akıllı telefonlarda taksit sınırlandırması ve kur nedeniyle artan fiyatlar nedeniyle tüketici ikinci el telefon pazarına yöneldi. Ancak uzmanlar tüketicileri mağduriyet yaşamamaları için uyarıyor. Telefonunu satanların verileri tam olarak silinmiyor. İkinci elden telefon alanların cihazları suça karışmış olabilir. Kişilerin verileri ve güvenliği risk altında.
Yüksek döviz kuru, taksitlerin sınırlandırılması ve vergiler ile artan akıllı telefon fiyatları, ikinci el telefon pazarını hareketlendirdi. Bu hareketlilik beraberinde tüketiciler açısından riskleri de artırdı. Kullanılmış ve yenilenmiş telefon pazarındaki sektör temsilcileri, ikinci el telefon almak ya da satmak isteyen tüketicileri mağduriyet yaşamaması için dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sektör yetkililerinden Mehmet Akif Özdemir, ''Eski telefonlar satılırken; veriler yedeklenmeli, hesaplardan çıkış yapılmalı, SIM ve SD kartlarını çıkartılmalı, fabrika ayarlarına dönülmeli son olarak en önemlisi güvenli ve yasal biri kuruma satış yapılmalı. Eski telefonlar satılırken verilerin gizliliğin önemi kadar, kullanılmış ve yenilenmiş telefon alacakların da başkalarına ait mail ve uygulamaların, kötü niyetli yazılımların olmadığı, bir suça karışmamış güvenli bir telefon almaları gerekiyor'' dedi.
''VERİLERİ SİLMEK YETERLİ DEĞİL''
Özdemir sözlerine şöyle devam etti: ''Yapılan araştırmalara göre, eski telefonunu satanların yüzde 25'i kişisel bilgilerini silmiyor. Ancak kullanıcılar verilerini silse dahi fabrika ayarlarına sıfırlasa bile bu işlem yeterli olmayabiliyor, bilgileri geri getirilebiliyor. Eğer veriler şifrelenmemişse farklı bir anakart ile bu verilere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bu nedenle özellikle cihaz alıp satarken profesyonel destek alınması şart. Kullanıcılar verileri silse bile bu işlem yüzde yüz bir güvenlik sağlamak açısından oldukça zayıf kalıyor. Android cihazlarda fabrika ayarları sıfırlandığı durumlarda bile güvenlik açığı riskiyle karşılaşılabiliyor. Bu yüzden hassas bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi adına ikinci el cihaz alım satımlarında kullanıcıların profesyonel kişilerden, kurumsal şirketlerden destek alınması gerekiyor. Kullanılmış ve yenilenmiş telefonların bu konuda uzmanlaşmış, güvenilir şirketlerin tercih edilmesi gerekiyor.''