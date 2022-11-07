TOKİ ilk iş yerim ve arsa başvuruları BUGÜN başladı! | E-devlet toki.gov.tr TOKİ BAŞVURU EKRANI | 9 Ekim Toki ilk işyerim başvuru şartları ve ücreti...

TOKİ İLK İŞ YERİM VE ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

10 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında başurular alınacak. Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor.