'TikTok'çu anneye velayet şoku! Mahkeme hemen kızları babaya verdi

İzmir 19. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, eşinin Tiktok isimli uygulamada çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren işadamı, kızlarının velayetini talep etti. Mahkeme tarafından atanan pedagog, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiğini belirtti. Mahkeme velayetin geçici olarak babaya verilmesini kararlaştırdı. Boşanma kararı çıktığında kalıcı velayet de babaya geçecek.