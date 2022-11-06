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    • Yaşam
    • 06.11.2022 20:07
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    • 06.11.2022 20:07
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    TEM'de otomobilin çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı

    Esenyurt TEM'de, hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı minibüs takla atarak, ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

    DHA
    TEM’de otomobilin çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı

    Kaza, saat 16.30 sıralarında, Esenyurt TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 ZEK 29 plakalı otomobil, aynı yöndeki 34 LAZ 107 plakalı minibüse çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs takla atarak yol kenarında ters döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

    Yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam TEM'de otomobilin çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı
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