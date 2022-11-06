TEM’de otomobilin çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Esenyurt TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 ZEK 29 plakalı otomobil, aynı yöndeki 34 LAZ 107 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs takla atarak yol kenarında ters döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.