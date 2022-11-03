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    Gözbebeği! Prematüre doğan ikizlerden Arden 130 gün günlük yaşam savaşını kazandı

    Seda Aykıran, 6 yıl annelik hasreti yaşadı. Aşılama yöntemiyle hamile kaldı. Ancak gebeliğin 5. ayında fenalaştı. Prematüre doğan ikizlerinden Aren, kurtarılamadı. Arden ise 130 günlük yaşam savaşını kazandı... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 3 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Gözbebeği

    Manisa'da yaşayan Ahmet-Seda Aykıran, 6 yıl önce evlendi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca, aşılama yöntemi denendi. Çift, ocak ayında ikiz bebekleri olacağını öğrendi. Ancak Seda Aykıran, 5 ay önce fenalaşınca hemen hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından doğuma karar verildi. İkizler Aren ve Arden sezaryenle dünyaya geldi. 690 gram doğan Aren, 5 gün hayata tutunabildi. 710 gram olarak dünya gelen Arden ise 130 gün boyunca direndi. Yoğun bakımdaki tedavinin ardından 3 kilo 250 grama yükseldi. Anne Aykıran, mutluluğunu şöyle dile getirdi: Annelik muhteşem bir duygu. Çok bekledik, anne olmayı çok istiyordum. Bu zamana nasipmiş. İki oğlum oldu ama birini kaybettim. Bir evladımla anneliğimi yaşıyorum...



    KEDİKÖY
    Trabzon'da beden eğitimi öğretmeni Necmi Aksu, örnek bir davranışa imza attı. 5 ay önce 700 m2'lik bir arazi kiraladı. İçine de kediler için kulübe hazırladı. 'Kedi köyü' adını verdiği arazide 500'den fazla kediyi besleyip bakımlarını yaptırdı. Aksu, "Kediler için kitap yazdım. Gelirini onlar için harcıyorum. Onlar için 8 ayrı bankadan kredi çektim" ifadesini kullandı. (Özgür ÖZDEMİR)



    İŞLER 'KREŞ'İK
    Bursa'da Karabulut çiftinin kızları Miray (2.5), önceki gün gittiği kreşte dengesini kaybetti. Kaydıraktan düştü, alnının kırıldığı belirlendi! Baba Mustafa Karabulut, durumu yargıya bildirdi. "Kızım ölümden döndü. Ambulans bile çağırmamışlar. Göz göre göre ihmal var" diyerek isyan etti!



        CANIM BENİM
        Yalova'da Mehmet Kula (75), geçtiğimiz ay karaciğer kanserine yakalandı. Hemen organ nakli kararı alındı. Bunun üzerine gerekli tahliller yapıldı. Öğretmen Cengiz Kula'nın dokusu, babasıyla uyumlu çıktı. Ancak donör olabilmesi için zayıflaması şarttı! Bunun üzerine Cengiz Kula, 10 günde 8.5 kilo zayıfladı! Nakilin ardından babasını hayata bağladı. "Çok mutluyum. Bu benim için onur" diyerek mutluluğunu anlattı.



        AJANDA!
        Popüler kültürün en önemli casuslarından İngiliz ajan 007 James Bond olmak için kurallar değişti. İngiliz istihbarat birimleri MI6, MI5 ve GCHQ, tarihi bir karar verdi. Yabancı ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarının da ajan olabileceğini söyledi. "İstihbarat servislerinde çalışmak için İngiltere'de doğmuş olmak şartı kaldırıldı. Yabancı ülkelerde doğan kişiler kural değişikliği ile birlikte ajan olmak için başvurabilecek. Hedefimiz en iyi yetenekleri ele geçirmek" denildi.



        SAVAŞ ÇOKTAN BAŞLADI
        Tüm dünyada kriz kahini olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, Der Spiegel dergisine röportaj verdi. 3. Dünya Savaşı'nın etkin bir şekilde başladığını söyledi. Ukrayna ve siber alanda dünya savaşının devam ettiğini belirtti. Küreselleşen dünyanın dağılmasının elinin kulağında olduğunu söyleyen Roubini, "Ticaret, finans, teknoloji, internet: Her şey ikiye bölünecek. Müttefik olmayan ülkelerin çatışmada ABD tarafını seçip seçmeyecekleri belli değil" dedi.



            YASMİN YAŞASIN
            Adana'da 1 yaşındaki Yasmin Elif Salman, SMA'ya yakalandı. Hayatta kalması, yurt dışındaki milyonlarca TL'lik tedaviye bağlıydı. Temizlikçi anne Hilal Salman ile kurye baba yardım çağrısı yaptı: Evladımız 8 ayrı cihazla yaşıyor. Ne olur kurtarın onu...



            EŞSİZ VAHŞET
            İstanbul'da Kudret Karabulak, uykuya daldı. Bu sırada eşi Faruk, silahı başına dayayıp tetiğe bastı. Kanlar içindeki kadın, kurtarılamadı. Cani eş tutuklandı. Tanık ise annesi gözleri önünde vurulan küçük kızdı.



            170 MİLYON DEVRETTİ
            6+Joker bilen çıkmayınca 170 milyon 549 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 630 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 522'şer, 3 bilenler 150'şer, 2 bilenler 14'er lira alacak.



                2 TALİHLİYE 362'ŞER BİN
                5 + 1 bilen 2 kişi 362'şer bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 415'er, 4+1 bilenler 382'şer, 4 bilenler 35'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

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                Haberler Yaşam Gözbebeği! Prematüre doğan ikizlerden Arden 130 gün günlük yaşam savaşını kazandı
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