Gözbebeği! Prematüre doğan ikizlerden Arden 130 gün günlük yaşam savaşını kazandı

Manisa'da yaşayan Ahmet-Seda Aykıran, 6 yıl önce evlendi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca, aşılama yöntemi denendi. Çift, ocak ayında ikiz bebekleri olacağını öğrendi. Ancak Seda Aykıran, 5 ay önce fenalaşınca hemen hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından doğuma karar verildi. İkizler Aren ve Arden sezaryenle dünyaya geldi. 690 gram doğan Aren, 5 gün hayata tutunabildi. 710 gram olarak dünya gelen Arden ise 130 gün boyunca direndi. Yoğun bakımdaki tedavinin ardından 3 kilo 250 grama yükseldi. Anne Aykıran, mutluluğunu şöyle dile getirdi: Annelik muhteşem bir duygu. Çok bekledik, anne olmayı çok istiyordum. Bu zamana nasipmiş. İki oğlum oldu ama birini kaybettim. Bir evladımla anneliğimi yaşıyorum...