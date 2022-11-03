Gözbebeği! Prematüre doğan ikizlerden Arden 130 gün günlük yaşam savaşını kazandı

Manisa'da yaşayan Ahmet-Seda Aykıran, 6 yıl önce evlendi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca, aşılama yöntemi denendi. Çift, ocak ayında ikiz bebekleri olacağını öğrendi. Ancak Seda Aykıran, 5 ay önce fenalaşınca hemen hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından doğuma karar verildi. İkizler Aren ve Arden sezaryenle dünyaya geldi. 690 gram doğan Aren, 5 gün hayata tutunabildi. 710 gram olarak dünya gelen Arden ise 130 gün boyunca direndi. Yoğun bakımdaki tedavinin ardından 3 kilo 250 grama yükseldi. Anne Aykıran, mutluluğunu şöyle dile getirdi: Annelik muhteşem bir duygu. Çok bekledik, anne olmayı çok istiyordum. Bu zamana nasipmiş. İki oğlum oldu ama birini kaybettim. Bir evladımla anneliğimi yaşıyorum...
KEDİKÖY
Trabzon'da beden eğitimi öğretmeni Necmi Aksu, örnek bir davranışa imza attı. 5 ay önce 700 m2'lik bir arazi kiraladı. İçine de kediler için kulübe hazırladı. 'Kedi köyü' adını verdiği arazide 500'den fazla kediyi besleyip bakımlarını yaptırdı. Aksu, "Kediler için kitap yazdım. Gelirini onlar için harcıyorum. Onlar için 8 ayrı bankadan kredi çektim" ifadesini kullandı. (Özgür ÖZDEMİR)
İŞLER 'KREŞ'İK
Bursa'da Karabulut çiftinin kızları Miray (2.5), önceki gün gittiği kreşte dengesini kaybetti. Kaydıraktan düştü, alnının kırıldığı belirlendi! Baba Mustafa Karabulut, durumu yargıya bildirdi. "Kızım ölümden döndü. Ambulans bile çağırmamışlar. Göz göre göre ihmal var" diyerek isyan etti!