Anne katili sanığın uyuşturucu savunmasına hakimden tepki





ANNEMİ SÜREKİ DÖVÜYORDU

Duruşmaya Adli Görüşme Odaları'ndan (AGO) psikolog nezaretinde, video konferans yöntemiyle katılan üvey kardeş M.A. ise "Görükle'deki evimizde uyuyorduk. Sabah saat 05.00 gibi annem bir anda uyandı. 'Abin bayadır uyumuyor, ben ona bir bakayım' dedi. Girdiğinde bağırarak odadan çıktı. 'Kendisini kesmiş' dedi. Hemen polisi ve ambulansı aradı. Sonra kapıyı kilitledik. O kapıyı kırdı ve bize saldırdı. Sonra polisler geldi, onlara da saldırdı. Bana saldırdı, boğazımı kesmeye çalıştı. Ben de elimle engelledim. Her yerimde dikiş var. Bıçak yaraları bacağımda, karnımda, yanağımda var. Evden beni polisler çıkardı, ambulansa koydu. Annemi sürekli dövüyordu. Annem onu çok seviyordu. Annemin üzerine yürüdü. 'Sen benim hayatımı mahvettin' diyerek bağırdı. Sonra neresine denk geldiyse, her yerinden bıçağı sapladı. Bana 10 bıçak darbesi vurdu. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.