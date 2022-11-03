Anne katili sanığın uyuşturucu savunmasına hakimden tepki

Bursa'da, annesi Azime Akman'ı (48) boğazını keserek öldüren, üvey kız kardeşi M.A.'yı (13) ise yaralayan Muhammet Ergül (25), mahkemedeki savunmasında olay günü uyuşturucu ve alkol aldıktan sonra intihara karar verdiğini söyledi.
ENGEL OLMAK İSTEYEN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ
Olay, 12 Şubat'ta Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'ta bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet Ergül, aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi M.A.'nın yanına geldi.
Uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen Ergül, mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Ergül, kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı.
Ergül, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Azime Akman'ın boyun ve göğüs bölgesinde 7, üvey kız kardeşi M.A.'da ise 10 bıçak darbesi tespit edildi.
ŞEYTANLAR BANA 'KENDİNİ ÖLDÜR' DEDİ
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet Ergül, emniyetteki ifadesinde "Şeytanlar bana 'Kendini öldür' dedi. Annem, müdahale etti. Daha sonra 'Anneni de öldür' dedi, öldürdüm. Şeytanlar 'Kardeşini de' öldür dedi. Ben de kardeşimi bıçakladım" diye konuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Muhammet Ergül hakkında annesi Azime Akman'ı 'Kasten öldürmek', üvey kız kardeşi M.A.'yı ise 'Öldürmeye tam teşebbüs' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.