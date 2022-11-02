



PARADAN ERSEL YOK

Profesörü, sosyoloğu, bankacısı iş kadını... Onlarca ünlü isim tele dolandırıcıların yalanlarına inandı. "Adınız terör soruşturmasına karışmış" sözlerine kanıp malını mülkünü kaptırdı. Tuzağın son kurbanının ise 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel olduğu anlaşıldı. Ersel, tele dolandırıcılara 1 milyon dolar ve milyonlarca TL değerindeki evlerini kaptırdı. İşte bu olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ersel'in ablası Kadriye Gülşen'in iki kızı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Vasi atanmalarına ilişkin sundukları dilekçede teyzelerinin nasıl dolandırıldığını anlattı: Teyzemizin Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulü vardı. Yine yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon lira daha kazandı. Ancak bunu da dolandırıcılara kaptırdı. Şimdi teyzemizin bir evi kaldı. Bu da elinden gidebilir. Bir an önce vasi atanmamız gerekiyor. (Dilek YAMAN DEMİR)