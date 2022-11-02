İstanbul Sarıyer'de yaşayan Sabiha Han, geçtiğimiz günlerde atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 47 yıllık eşi Celal Han'ın 25 Ekim'de kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine ekipler düğmeye bastı. Yapılan aramalarda Fatih'teki bir kömürlükten 5 parçaya ayrılmış ceset çıktı. Cansız bedenin İETT şoförü Celal Han'a ait olduğu anlaşıldı. Polis, kamera görüntülerinden iz sürerek katil Sıtrak Kaplan'ı (78) yakaladı. Gözaltına alınan Kaplan, "Aramızda tartışma çıktı. Kalp krizi geçirdi öldü. Ben de kurtulmak için cesedi parçalara ayırdım" savunması yaptı. (Yunus Emre KAVAK)
PARADAN ERSEL YOK
Profesörü, sosyoloğu, bankacısı iş kadını... Onlarca ünlü isim tele dolandırıcıların yalanlarına inandı. "Adınız terör soruşturmasına karışmış" sözlerine kanıp malını mülkünü kaptırdı. Tuzağın son kurbanının ise 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel olduğu anlaşıldı. Ersel, tele dolandırıcılara 1 milyon dolar ve milyonlarca TL değerindeki evlerini kaptırdı. İşte bu olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ersel'in ablası Kadriye Gülşen'in iki kızı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Vasi atanmalarına ilişkin sundukları dilekçede teyzelerinin nasıl dolandırıldığını anlattı: Teyzemizin Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulü vardı. Yine yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon lira daha kazandı. Ancak bunu da dolandırıcılara kaptırdı. Şimdi teyzemizin bir evi kaldı. Bu da elinden gidebilir. Bir an önce vasi atanmamız gerekiyor. (Dilek YAMAN DEMİR)
SPOR OLMUŞ
ABD'li Shift Robotics firması, dünyanın en hızlı ayakkabısını tasarladı. Moonwalker adı verilen ayakkabılar sayesinde insanların yüzde 250 daha hızlı yürüyeceği vurgulandı. CEO Xunjie Zhang, ayakkabıların 300 watt'lık bir elektrik motoruyla çalıştığını vurguladı. Mart ayında satışa çıkacak ürünün fiyatının bin 100 dolar (20 bin TL) olacağı açıklandı.