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    Paramparça! Eşi, kayıp başvurusu yaptı! Günler sonra cansız bedenine ulaşıldı

    Katil, cinayeti itiraf etti. İfadesi tüyler ürpertti: Yakalanmamak için parçaladım! İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 2 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Paramparça!

    İstanbul Sarıyer'de yaşayan Sabiha Han, geçtiğimiz günlerde atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 47 yıllık eşi Celal Han'ın 25 Ekim'de kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine ekipler düğmeye bastı. Yapılan aramalarda Fatih'teki bir kömürlükten 5 parçaya ayrılmış ceset çıktı. Cansız bedenin İETT şoförü Celal Han'a ait olduğu anlaşıldı. Polis, kamera görüntülerinden iz sürerek katil Sıtrak Kaplan'ı (78) yakaladı. Gözaltına alınan Kaplan, "Aramızda tartışma çıktı. Kalp krizi geçirdi öldü. Ben de kurtulmak için cesedi parçalara ayırdım" savunması yaptı. (Yunus Emre KAVAK)



    PARADAN ERSEL YOK
    Profesörü, sosyoloğu, bankacısı iş kadını... Onlarca ünlü isim tele dolandırıcıların yalanlarına inandı. "Adınız terör soruşturmasına karışmış" sözlerine kanıp malını mülkünü kaptırdı. Tuzağın son kurbanının ise 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel olduğu anlaşıldı. Ersel, tele dolandırıcılara 1 milyon dolar ve milyonlarca TL değerindeki evlerini kaptırdı. İşte bu olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ersel'in ablası Kadriye Gülşen'in iki kızı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Vasi atanmalarına ilişkin sundukları dilekçede teyzelerinin nasıl dolandırıldığını anlattı: Teyzemizin Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulü vardı. Yine yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon lira daha kazandı. Ancak bunu da dolandırıcılara kaptırdı. Şimdi teyzemizin bir evi kaldı. Bu da elinden gidebilir. Bir an önce vasi atanmamız gerekiyor. (Dilek YAMAN DEMİR)



    SPOR OLMUŞ
    ABD'li Shift Robotics firması, dünyanın en hızlı ayakkabısını tasarladı. Moonwalker adı verilen ayakkabılar sayesinde insanların yüzde 250 daha hızlı yürüyeceği vurgulandı. CEO Xunjie Zhang, ayakkabıların 300 watt'lık bir elektrik motoruyla çalıştığını vurguladı. Mart ayında satışa çıkacak ürünün fiyatının bin 100 dolar (20 bin TL) olacağı açıklandı.



        KRAL KAÇAMAK
        İngiliz The Mirror gazetesi, Kral Charles'ın (73) çapkın olduğunu iddia etti. 2003 yılında Camilla ile birlikteyken Kral Charles, yeni bir aşka yelken açtı. İsveç Prensesi Madeleine'in kayınvalidesi Eva-Maria O'Neill ile aşk yaşadığı ülkede büyük ses getirdi. İlişkinin birkaç ay sürdüğü de iddialar arasında.



        MAVİ TİK AYLIK 8 DOLAR
        Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin adamıydı. Sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Önce CEO ve CFO olmak üzere 4 üst düzey yöneticiyi görevden uzaklaştırdı. Ardından yönetim kurulunu fes ederek kontrolü tek başına eline aldı. "ABD eski Başkanı Trump'ın hesabını açacak mısınız?" sorusundan ise usandı! Hesabından "Trump geri dönecek mi diye soranlardan 1 dolar alsaydım, Twitter para basıyor olurdu" paylaşımı yaptı. Musk, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" dedi.



        MUCİZENİN 600'Ü
        Mersin'de Eylül bebek, 22 haftalıkken hayata gözlerini açtı. Ağırlığı sadece 600 gramdı. Boyu bir el kadardı. Tam 134 gün yoğun bakımda kaldı. Bin 980 gramla hastaneden çıktı.



            'ÖT'DÜNÜ PATLATTI
            Elazığ'da bir görevli, elektrik sayacını okumak için yola çıktı. Evin kapısını çalacaktı. Ancak kümesten fırlayan horoz üzerine atladı. Bahçeye yaklaştırmadı. O da kaçtı.

            BÜYÜK TATBİKAT
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 12 Kasım, saat 18.57'de deprem tatbikatımız var. Tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gönderilecek.



            172 MiLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 172 milyon 767 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 833'er, 4 bilenler 646'şar, 3 bilenler 34'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

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            Ekmek fabrikasını çalıştırmadık çünkü gerek yoktu
            Haberler Yaşam Paramparça! Eşi, kayıp başvurusu yaptı! Günler sonra cansız bedenine ulaşıldı
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